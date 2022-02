Se recrudece lucha entre Rusia y Ucrania

Se han registrado bombardeos que han destrozado edificios incluyendo uno de departamentos, además de derribar puentes y escuelas; se desconoce el número de víctimas

Las tropas rusas atacaron la capital de Ucrania este viernes, mientras que el Presidente ucraniano, VolodomirZelensky, pronosticó que el conflicto pronto se intensificaría.

Informes señalan cientos de víctimas, incluidos bombardeos que atravesaron un edificio de departamentos en Kiev y derribaron puentes y escuelas.

El Ejército ruso continuó su avance, reclamando la ciudad de Melitópol, en el sur de Ucrania. Aun así, no estaba claro en la niebla de la guerra cuánto de Ucrania todavía está bajo control ucraniano y cuánto o poco se han apoderado las fuerzas rusas.

Una reportera de The New York Times dijo que en el camino desde Kiev, las señales de guerra están por todas partes.

«Acabo de ver dos grandes convoyes militares. Muchos vehículos militares más pequeños viajando arriba y abajo de las carreteras. Una sirena de ataque aéreo está sonando en este momento.

«La gente de pequeños pueblos y aldeas está construyendo puestos de control, cavando trincheras y bloqueando puentes. Hay tanques y atascos. Y el rugido de los jets en lo alto. Esta guerra ha convertido a Ucrania en una pesadilla», señaló.

Mientras persistían los combates, las fuerzas de ucranianas habrían derribado un avión de transporte ruso II-76 que transportaba paracaidistas cerca de Vasylkiv, una ciudad a 40 kilómetros al sur de Kiev, según un alto funcionario de inteligencia estadounidense.

No estaba claro cuántos estaban a bordo. Los aviones de transporte pueden llevar hasta 125 paracaidistas.

En el segundo día de la invasión de Rusia, la guerra terrestre más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, se centró en la capital de Ucrania, Kiev, donde los reporteros de AP escucharon explosiones antes del amanecer y se reportaron disparos en varias áreas.

Después de las 20:00 horas se escuchó un gran estruendo cerca de MaidanNezalezhnosti, la plaza en el centro de Kiev que fue el corazón de las protestas que llevaron a la destitución de un Presidente amigo del Kremlin en 2014.

La causa no se supo de inmediato. Cinco explosiones ocurrieron cerca de una importante planta de energía en las afueras del este de la capital, dijo el Alcalde VitalyKlitschko.

No hubo información sobre qué los causó, y de inmediato no se informaron cortes eléctricos. El Ejército de Rusia dijo que se apoderó de un aeropuerto estratégico en las afueras de Kiev, lo que le permitió acumular fuerzas rápidamente para tomar la capital.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber bloqueado las ciudades de Sumy y Konotop y dijo que la ofensiva había capturado decenas de activos militares ucranianos. La declaración no pudo ser confirmada de forma independiente.

Las fuerzas ucranianas afirmaron el sábado (hora local) haber repelido un «ataque» nocturno de las tropas rusas contra una de sus posiciones en la avenida de la Victoria, una de las principales arterias de Kiev.

«El ataque ha sido rechazado», afirmó el Ejército de Ucrania en un mensaje en su cuenta de Facebook sin dar más precisiones sobre el lugar exacto de estos combates.

Junto al mensaje, se publicó una fotografía de una gran columna de humo elevándose en medio de una zona urbana en plena noche.

Se produjeron intensos disparos en un puente sobre el Río Dniéper que divide el este y el oeste de Kiev, mientras que otro puente clave hacia la capital fue destruido.

No estaba claro cuántas personas en general habían muerto. Las autoridades ucranianas informaron de al menos 137 muertes de su lado durante el primer día completo de combates y cientos del ruso. Las autoridades rusas no publicaron cifras de víctimas