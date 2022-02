Se queda de inseguridad ladrón de Oxxos en Coatzacoalcos

José Enrique ‘N’, quien salió del penal de luego de ser detenido por asalto con violencia a tiendas de conveniencia, denuncia que al salir del centro de readaptación lo intentaron matar

En un video que circula en redes sociales, José Enrique “N”, un sujeto identificado como asaltante de tiendas Oxxo, se queja de la inseguridad que priva en Veracruz, ya que al salir del Centro de Readaptación Social Coatzacoalcos, hombres armados intentaron asesinarlo.

En una grabación de dos minutos con 30 segundos de duración, José Enrique “N”, quien abandonó el penal luego de ser detenido por asalto con violencia a tiendas de conveniencia, detalla que al salir del centro de readaptación hombres armados lo esperaban para matarlo.

“Ayer, aproximadamente a las nueve, nueve y media de la noche, saliendo del Cereso, salí con otros dos reclusos, los otros dos reclusos llegaron, a uno lo llegaron a buscar, y al momento en el que yo iba caminando a la salida, al llegar a la carretera, el segundo individuo paró un taxi, pero para eso estaba parado un carro Apolo gris plomo, todo paralizado, luces led blancas.

«Yo iba platicando con mi mamá acerca de que ya era tarde, acerca de que luego nomás los esperan y los matan, cuando en el Oxxo de enfrente, el que está enfrente al Cereso, se aproximaron dos individuos, hacía el carro que estaba parado ahí hacia el bulevard, rumbo hacía Forum y uno de ellos señaló y dijo es ese”, explicó.

“Al momento que dice eso, yo le suelto la mano a mi mamá y me echo a correr, y pues yo empiezo a correr y me empiezan a tirar; fueron aproximadamente 11 casquillos los que recogió la policía ministerial.

«Pues me tiraron, yo logré correr en zigzag hasta llegué a la gasolinera que está antes de llegar al Cereso, pasando el Texco, ahí pedí ayuda al vigilante de la gasolinera, refiriéndole que me querían matar, yo no sabía qué hacer”, agregó.

En la grabación, el sujeto dice no conocer a sus agresores por lo que ahora vive con miedo.

“No sabía yo ni por qué, ni quiénes son, no sé ni quiénes son, atentaron contra mi vida, y la verdad, para ser sincero, yo tengo miedo de permanecer en ‘Mina’ (Minatitlán) porque si eso lo hicieron allá afuera, saliendo del Cereso, qué me pueden hacer en la colonia o por donde yo viva”, añade.