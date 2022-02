Se disculpa Zverev por su arrebato. Lo echan del Abierto Mexicano de Tenis

El alemán mencionó que se disculpó con el juez de silla por su actitud que mostró ante él, luego de ser suspendido del torneo

Tras la actitud antideportiva que lo llevó a ser suspendido del Abierto Mexicano de Tenis, el alemán Alexander Zverev lamentó su comportamiento y se disculpó a través de redes sociales.

«Es difícil expresar con palabras cuánto lamento mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me disculpé en privado con el juez de silla porque mi arrebato hacia él fue incorrecto e inaceptable, y solo estoy decepcionado conmigo mismo.

«Simplemente no debería haber sucedido y no hay excusa. También me gustaría disculparme con mis fanáticos, el torneo y el deporte que amo”, publicó el número tres del mundo de la ATP.

El vigente campeón olímpico golpeó en repetidas veces la silla del árbitro, que se encontraba todavía sentado en ella, después de finalizar el partido que perdió con el brasileño Marcelo Melo contra el británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Leiovaara, por 2-6, 6-4 y 6-10.

El alemán, de 24 años, se había molestado previamente por una decisión tomada por el árbitro.

Zverev, quien se alzó con el título en Acapulco el año pasado, debía jugar en el cuadro individual contra su compatriota Peter Gojowczyk en los octavos de final.

Mencionó que se tomará unos días para reflexionar sobre sus acciones y cómo puede asegurarse de que no volverá a suceder.

“Lo siento por decepcionarte”, finalizó.