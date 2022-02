Se confiesa Ambriz sobre su paso por España

El ahora técnico del Toluca consideró que no pudo trascender en el Huesca español de la Segunda División porque él mismo dudó de cómo quería que jugara su equipo

Ignacio Ambriz, técnico del Toluca, consideró que no pudo trascender en el Huesca español de la Segunda División porque él mismo dudó de cómo quería que jugara su equipo.

«Me siento muy contento, feliz de estar acá, de la experiencia que tuve en España. Yo también me equivoqué, dudé de la forma de cómo quería que jugara el equipo», explicó Ambriz en entrevista con TUDN.

«Los resultados tampoco me acompañaron, eso hizo que un sueño que tenía de ir a quedarme bastante tiempo hizo que me regresara. Pero hoy contento de estar en una gran institución que acaba de cumplir 105 años, con una directiva de lo mejor».

El ahora timonel de los Diablos Rojos dirigió 12 cotejos al Huesca, con cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas.

Ambriz desea que el club escarlata vuelva a ser protagonista y juegue por campeonatos, como en la era de Enrique Meza, Ricardo La Volpe y José Manuel de la Torre.

«El reto de hacer que el equipo vuelva a tener una filosofía que tiempo atrás tenía, con ese gran Toluca del profe Meza, de La Volpe, del Chepo, que fueron campeones, hoy el compromiso me gusta», apuntó.

«Me siento cómodo, más maduro y con la capacidad de sacar esto adelante».