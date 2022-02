Se compromete a acabar violencia de género el gobernador Alfonso Durazo

Destinará recursos para cumplir los 32 puntos que contempla la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres emitida en seis municipios de la entidad

El Gobierno del estado apoyará con recursos para los cumplimientos de los 32 puntos que comprende la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) que es efectiva en seis municipios de Sonora.

Este miércoles, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y Fabiola Alanís Sámano, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres tomaron la protesta de quienes integran el Grupo Institucional y Multidisciplinario (GIM) para la atención de la declaratoria de AVGM.

En su intervención el mandatario estatal reconoció que es muy difícil para la autoridad aceptar una alerta de violencia de género, porque usualmente se interpreta como una responsabilidad personal, pero cuando existe un problema de estas dimensiones y se cuestiones el cumplimiento, se debe aceptar.

Detalló que cuando formaba parte del Gobierno federal compartió la necesidad de hacer una declaratoria de este naturaleza, en Sonora fue efectivo en agosto del año 2021 para los municipios de Hermosillo, Nogales, Cajeme, Guaymas, Empalme y San Luis Río Colorado.

“Hubo resistencias y se retrasó finalmente la instalación de este grupo de trabajo, el primer reto a enfrentar es el reconocimiento del problema en su justa dimensión, con toda su crudeza y dolor del alma”, abundó.

El compromiso que se asume es tener un presupuesto para impulsar una respuesta eficaz y eficiente frente a las 32 recomendaciones que nos han hecho, detalló.

“No me siento culpable de la violencia hacia la mujer, me siento responsable como gobernador de hacer sin regateos, la parte que me corresponde para resolver cuanto antes el problema desde su perspectiva de prevención, seguridad, justicia y, por supuesto, de reparación del daño a las víctima”, puntualizó.