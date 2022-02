Se apunta Nadal primera victoria en el Abierto Mexicano de Tenis

Superó a Kudla Denis por 6-3 y 6-2. Ahora; llegó a 11 victorias en la temporada y está a un triunfo de registrar el mejor inicio de año en su carrera

Rafa Nadal se dejó seducir en Acapulco y ganó su primer partido ante el lucky loser Kudla Denis en el Abierto Mexicano de Tenis, por 6-3 y 6-2. Ahora, llegó a 11 victorias en la temporada y está a un triunfo de registrar el mejor inicio de año en su carrera.

En caso de vencer a Stefan Kozlov en la siguiente ronda, el español impondría récord personal del mejor arranque de campaña.

Ver entrar a Rafael Nadal a la pista de la Arena GNP provocó un río de alaridos, luego la afición volvió a sus asientos mientras el español festejaba hasta los puntos de calentamiento ante el estadounidense.

La temperatura marcaba 25 grados, pero la presencia de Nadal aumentaba la sensación térmica entre la afición que presenció un rápido partido de una hora y 16 minutos luego de una jornada maratónica el día anterior de encuentros de más de 3 horas.

«¡Bienvenido Rafa!», se escuchó el eco del grito de un aficionado en medio del nuevo estadio que tiene capacidad para 10 mil 400 personas. El español volvía de una ausencia de dos años luego de ganar en 2020, previo a la pandemia que detuvo el mundo del tenis.

Ha sido un asiduo invitado y el torneo ha crecido junto con él. Con 18 años conquistó en 2005 su primer Guaje de plata y ahora con 35 busca su cuarto título en Acapulco, con el que empataría a su compatriota David Ferrer.

«Lo único que puedo decir es que estoy feliz de estar aquí y ante todo poder vivir este tipo de noches. Ya no tenemos 20 años y había que esperar cómo respondía el cuerpo. Australia fue un esfuerzo muy grande por suerte mi ilusión siempre fue estar aquí.

«Es algo inesperado por cómo estaba hace dos meses, aquí es un lugar que siempre me he sentido bien jugando, hice un partido más que correcto para ser el primer día», dijo Nadal al pie de pista.

Las banderas de España que se encontraban esporádicas en el estadio ondearon para celebrar el regreso del astro.

Es su primer torneo después de conquistar su título 21 de Grand Slam en Australia, que lo coloca como el tenista masculino más ganador de este tipo de torneos después de desempatar con 20 a Novak Djokovic y Roger Federer, para quedar por debajo de Margaret Court (24), Serena Williams (23) y Steffi Graf (22).