Saquean y queman casas en Chiapas

Alrededor de seis viviendas fueron incendiadas, algunas de ellas propiedad de integrantes del Órgano Electoral Comunitario del Municipio.

Saqueos, retención de vehículos y quema de casas se registraron esta tarde en Oxchuc, Chiapas, como parte de un conflicto postelectoral.

A través de un comunicado, el Frente Comunitario por la Libre determinación de Oxchuc señaló que alrededor de seis viviendas fueron incendiadas, algunas de ellas propiedad de integrantes del Órgano Electoral Comunitario del Municipio.

El grupo de Hugo Gómez Santiz, candidato que el pasado 15 de diciembre perdió las elecciones a mano alzada en la plaza central, también mantiene tomada la carretera federal y retuvo la menos nueve vehículos, siete tráileres y dos camiones, los cuales se encuentran en la plaza central.

«Lamentamos la actitud criminal de Hugo Gómez Santiz al generar este ambiente de terror en la cabecera municipal de nuestro pueblo, ya que al momento han quemado alrededor de 6 casas, al Gobierno del Estado de Chiapas queremos decirle nuevamente que no ha cumplido con sus responsabilidades», señaló el Frente.

«A la sociedad en general, les pedimos que tomen sus precauciones al querer viajar por esta carretera, nosotros solamente hemos exhortado a la paz social, sin embargo, esta gente quiere el poder a través de la violencia».

El pasado 14 de enero, otras siete viviendas fueron quemadas, entre ellas una propiedad del líder del Frente Comunitario, Óscar Gómez López.

El representante indígena informó que, además, el grupo armado, compuesto por entre 15 y 20 personas, mantiene la toma del Palacio de Gobierno.

Los enfrentamientos comenzaron cuando tras las elecciones fue nombrado ganador Enrique Gómez López por el Órgano Electoral Comunitario (OEC). Ese día, una persona fue asesinada y varias más resultaron heridas.

El 22 de diciembre, la OEC declaró inconclusas las elecciones y fue nombrado un Concejo Municipal encabezado por Roberto Gómez López, resultado que fue impugnado por ambos ex candidatos frente al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH).

Durante los últimos 52 días, ni las autoridades estatales ni federales han acudido para intentar frenar los actos delictivos, señalaron los afectados.

«Han hecho caso omiso a nuestras peticiones (las autoridades), siendo su única estrategia la de negociar los puestos en el Ayuntamiento de Oxchuc, negociando los tiempos, son los primeros en violentar los derechos colectivos de los pueblos originarios», reclamaron.

Oxchuc, poblado por al menos 45 mil ciudadanos indígenas maya tzeltal distribuidos en 142 comunidades, decidió desde el 2019 elegir a sus autoridades a través de sus usos y costumbres, y no con un sistema de partidos políticos.

En esa ocasión se llevó a cabo una asamblea plenaria en la que el 59.18 por ciento de la población prefirió modificar su régimen político electoral.