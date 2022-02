Santos se impone al Cruz Azul por dos goles a uno

Carlos Acevedo fue el héroe al anotar el gol del triunfo en la cancha del Estadio Azteca

Con gran actuación de Carlos Acevedo, Santos Laguna se metió a la cancha del Estadio Azteca y venció por 1-2 a Cruz Azul, obteniendo su primer triunfo del torneo en duelo correspondiente a la jornada 7 del torneo Grita México Clausura 2022.

La Máquina había venido de atrás para rescatar un empate ante el sotanero del Clausura 2022, pero en el último minuto del partido concedió un tanto de Diego Medina, que le dio la victoria a los Guerreros, los cuales jugaron su primer partido tras el despido del DT Pedro Caixinha.

Con menos de cinco minutos en la pizarra, Santos ya se había ido arriba en el marcador con una joya de Harold Preciado, quien tomó un balón por la altura, lo bajó con el pecho y sin pensarlo mandó una volea que se coló en la base de poste de José de Jesús Corona.

La Máquina se tambaleó pero eso hizo sacar lo mejor de sí, pues no le prestó la pelota al rival en el resto del primer tiempo y estuvo cerca de igualar el marcador de no ser por Carlos Acevedo, que tuvo una de sus mejores noches.

Al 20′, el arquero dejó una postal digna de darle la vuelta al mundo tapando el cobro del penal de Uriel Antuna, su contrarremate, un disparo más de Rafa Baca y la finalización de Bryan Angulo. Todo en medio minuto.

Eso no fue todo para el arquero de 25 años, pues se tiró para tapar de forma espectacular un mano a mano con Charly Rodríguez y de Angulo.

Cruz Azul fue mejor pero la muralla lagunera los mandó al vestidor con el marcador en contra.

Para el complemento, Juan Reynoso le dio entrada a Santiago Giménez por Angulo y al 63′ logró la igualada con un cabezazo de Ignacio Rivero. Antes de eso, La Máquina se había salvado de irse 2-0 con un error infantil de Corona, que no supo si tomar el balón o desviarlo y por poco se mete en su red.

Santos se replegó mejor en la recta final y cuando el encuentro estaba partido, llegó una escapada por la banda derecha, que Diego Medina tomó y disparo, tiro que encontró la red no sin antes rozar el pie de un defensor, lo que imposibilitó a Corona de llegar al esférico.

Fue la última jugada del compromiso por lo que los Guerreros dejaron a La Máquina con 13 unidades, mientras que ellos llegaron a 5 puntos.