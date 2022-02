Revela Inés Sainz su peor experiencia en Super Bowl

La periodista confesó que nunca se llevó bien con Bill Belichick, mucho menos después de la agresión que sufrió

Inés Sainz dio mucho de qué hablar luego de ser invitada al programa Pinky Promise, en el que relató una mala experiencia que tuvo con un coach de la NFL.

Lo que parecía una pregunta inocente se convirtió en una denuncia cuando la comentarista fue cuestionada sobre qué jugador de la NFL le cae peor.

La periodista confesó que nunca se llevó bien con Bill Belichick por ser un racista y misógino.

«Él es el coach de los Patriotas y es un racista y un misógino. Para él lo que es México y lo que son las mujeres no puede con ellos. Siempre es el desprecio, el tratarte mal”, contó.

Según relató, en aquella ocasión Inés le dijo a su camarógrafo que «ni de chiste» iría con Belichick, sin embargo, por azares de la vida, se lo topó de frente.

«El camarógrafo no me hizo caso y se fue directo con él. Cuando ve con el camarógrafo Belichick me avienta. Yo enchiladísima, yo ya sabía cómo era ese tipejo”.

De acuerdo con su experiencia, lo que más le dio coraje fue que en redes se viralizara el video y la gente se burlara de eso.

«Yo estoy haciendo mi trabajo, él es un idiota, ni si quiera le extendí el micrófono y me aventó. Cuando ví que se reían pensé ‘qué triste audiencia mexicana’ porque esto no es de risa».

¿Qué hice mal yo?”, se cuestionó.

«Mi peor experiencia en un Super Bowl, sin duda él. Por eso no le puedo ir a los Patriotas”, finalizó.