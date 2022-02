Reitera AMLO respaldo a exgobernadora

El presidente de México, en su conferencia de prensa matutina efectuada en esta capital, dijo que mantiene su decisión de que represente como Cónsul al país en Barcelona

No se tiene ninguna denuncia formal contra la ex gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en la fiscalía de justicia o que se haya turnado el caso al poder judicial, no se puede hacer a un lado a nadie solo por denuncias públicas, dijo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador al abundar que mantiene su decisión de proponerla como cónsul en Barcelona.

En su estancia en Hermosillo como parte de la gira de trabajo por Sonora, el mandatario nacional agregó que algunos cónsules requieren la autorización del Senado de la República, como es el caso de Barcelona, en donde se puede debatir si existen diferencias, el ejecutivo propone y el legislativo decide.

Reiteró que las informaciones que han surgido sobre el desempeño de la ex gobernadora de Sonora hasta el momento son apreciaciones, no se tiene ninguna denuncia formal contra ella.

Sin limitar la libertad de expresión o de prensa, cuando se denuncia se debe tener pruebas y que la autoridad competente encargada de sancionar lo haga, pero que no existan linchamientos políticos o públicos, comentó López Obrador.

“Yo tomé esta decisión porque en el tiempo que ella estuvo de gobernadora y yo estuve visitando Sonora, trabajando para el pueblo de Sonora, conté con el apoyo de la gobernadora y fue respetuosa con el gobierno federal, no tuvimos ninguna diferencia y por eso tomé la decisión”, argumentó.

Entiende que hay quienes no compartan con este punto de vista, pero así es la democracia, añadió el mandatario estatal al solicitar a los sonorenses y mexicanos a tener confianza, no se traicionará ni se fallará.

Aclaró que no ha visto a la ex gobernadora de forma reciente, en su momento hablaron y le hizo el planteamiento de que fuera cónsul en Barcelona y ella aceptó, por ello, solicitó al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, que estableciera comunicación con ella y se hicieran los trámites para la solicitud ante el Senado.

Consideró que está firme la decisión de Pavlovich Arellano, porque ya le hubiera mandado decir o ella solicitado una audiencia con él para comentarle que no estaba de acuerdo y hasta el momento no ha sucedido.

Ventila ingresos de Carlos Loret de Mola

En la conferencia matutina en Hermosillo, el mandatario nacional aprovechó la ocasión para exponer los ingresos que percibió el comunicador Carlos Loret de Mola durante 2021 y que ascienden a 35 millones de pesos.

Dijo que si se comparan los ingresos del comunicador con los que él obtuvo el año pasado como Presidente de México son 15 veces más, porque recibió 2 millones 11 mil pesos.

Detalló que Loret de Mola recibió de Televisa 11 millones 800 mil pesos, Radiopolisnueve millones 200 mil pesos, Latinusseis millones 300 mil pesos, otros dos millones 800 mil pesos y Washington Post 600 mil pesos.