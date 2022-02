Recibe Blanchett el Goya Internacional

La actriz australiana habló sobre el porvenir del cine y aseguró que la situación ya era difícil desde antes de la pandemia

La actriz australiana Cate Blanchett habló sobre el porvenir del cine y aseguró que la situación ya era difícil desde antes de la pandemia, en declaraciones a la prensa, antes de recibir el Goya Internacional.

«El cine ya era una especie en extinción antes de la pandemia. Espero que cuando esta acabe definitivamente recordemos lo que nos gustaba reunirnos a contemplar arte juntos», dijo.

La ganadora de dos Óscar, tres Globos de Oro y tres premios BAFTA también se expresó sobre el cine en español, el cual dijo es un elemento clave para sostener este arte.

«El cine español ha sido una influencia fundamental, no solo Almodóvar o Amenábar. El cine en español siempre me ha parecido un elemento clave» para el futuro», afirmó

También elogió al director de cine Todd Haynes, por su forma de ayudarla a meterse en personajes tan dispares como Bob Dylan o Carol.

Por último, habló sobre la prevalencia de las plataformas de streaming en la actualidad y si será un fenómeno pasajero o permanente.

«Aún tengo esperanza de que salgamos a la calle y tengamos muchas ganas de reunirnos en los espacios oscuros de las salas de cine, compartiendo experiencias, en una sala de concierto o en un teatro. Pero no soy tan ingenua. Soy consciente de lo que ha pasado en este periodo.

«Hay que reconocer que las plataformas han dado una serie de posibilidades y eso es positivo. Da igual el tamaño de la pantalla si las ideas son grandes. Pero dicho esto, no podemos ser esclavos de un modelo único en el que se pierde la historia», agregó.