Realizan jubilados y pensionados otro mitin

Para hacerle saber a la ciudadanía que no se ha llegado a ningún arreglo con las autoridades respecto al despojo de sus derechos adquiridos por años de servicio, jubilados y pensionados del Ayuntamiento se manifestaron por fuera del Mercado Municipal de Hermosillo.

Decenas de ex trabajadores del municipio se concentraron, sin afectar la circulación, sobre las calles Matamoros y Monterrey, y Elías Calles, en el Centro de la ciudad, para darle a conocer a los ciudadanos que el gobierno municipal está mintiendo al decir que ya se logró un acuerdo entre ambas partes, con la entrega de un monedero electrónico con un saldo de mil 500 pesos, lo cual es falso, y está jugando con la necesidad de los más pobres.

“El día de hoy decidimos venir a plantarnos en el Mercado Municipal para decirle a la ciudadanía que aún no hay ningún arreglo con los jubilados y pensionados como lo está manejando el Ayuntamiento de Hermosillo”, dijo Jorge Luis Encinas Gámez, vocero del movimiento.

“Estamos totalmente en contra de que el Ayuntamiento nos haya quitado nuestros derechos adquiridos por tantos años, pero el Ayuntamiento está jugando con la necesidad de los más necesitados. Según él está quedando bien pero los está utilizando, los quiere utilizar para decir lo mismo”, manifestó.

Encinas Gámez señaló que el pasado lunes en conferencia, el presidente municipal declaró el ISAF les prohibió que les entregarán vales de vales de despensa y es mentira, lo que observó fue que no se podía pagar este beneficio en el convenio de los trabajadores activos, pero los jubilados y pensionados cuentan con un convenio firmado entre la Asociación y el Ayuntamiento en 2016, donde están plasmados esos derechos.

El alcalde también reiteró que las puertas de su oficina están abiertas para atenderlos, sin embargo, mencionó que en varias ocasiones han solicitado una audiencia con él, y se ha negado a recibirlos.

“El alcalde dice que las puertas están abiertas, yo todos los días pido audiencia con él y no se ha podido dar…que no diga que por culpa de nosotros no nos arrimamos, claro que nos arrimamos, por los conductos que son Asuntos Políticos que son los que manejan eso, y yo a diario estoy comunicándome con ellos para ver si nos dan una cita como dijo el presidente municipal que lo haría si levantábamos de Palacio, y hasta la fecha no se ha dado”, enfatizó.

El vocero de los jubilados y pensionados municipales adelantó que también acudirán al ISAF para pedir explicaciones y llevar la documentación que incluye el convenio de la asociación.

“Que no se escude el municipio en mentiras, dice todo para quedar bien y hacernos quedar mal a nosotros, pero nosotros no caeremos en su juego”, finalizó.