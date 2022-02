Radicalizan su protesta jubilados del Ayuntamiento

Reiteran que la principal queja es que han sido despojados de las prestaciones que alcanzaron por laborar en la Comuna

Jubilados y pensionados del Ayuntamiento se manifestaron ayer en el Palacio Municipal y además bloquearon el bulevar Hidalgo a altura de las calles Rosales y Pino Suárez, así como en la avenida Sufragio Efectivo, ante la falta de acuerdo con las autoridades para que les regresen sus prestaciones arrebatadas este inicio de 2022.

El vocero del movimiento, Jorge Encinas Gámez, negó que exista diálogo permanente entre el presidente municipal Antonio Astiazaran y los ex trabajadores, como ha señalado repetidamente el munícipe en entrevistas, y quién el pasado viernes solo les otorgó ocho minutos de su tiempo para reiterarles que únicamente se le dará apoyo a los que reciban una pensión menor a siete mil pesos mensuales.

“La postura de él es la misma, no hay ningún arreglo, no hay ningún acuerdo, no hay nada. Nosotros seguimos igual, solicitando lo que es de nosotros, di tenemos que cerrar más calles, carreteras, puentes, lo que sea lo vamos a seguir haciendo”, dijo.

Mencionó que no se buscaba afectar a los ciudadanos ya que no tienen culpa de esto, pero ante la negativa de las autoridades municipales de regresarles sus derechos arrebatados, tomarán medidas más extremas.

“Tuvimos nueve días cerrado el Palacio Municipal y no hubo ningún arreglo, la buena educación que le mostramos a él le valió madre, vamos a cambiar de postura a ver si así nos hace caso”, expuso.

Desde las 10 de la mañana se manifestaron sobre el bulevar Hidalgo frente al Ayuntamiento, y posteriormente bloquearon la circulación del bulevar, sobre las calles Rosales y Pino Suárez, y también la Sufragio Efectivo, donde elementos de Tránsito desviaron la circulación por rutas alternas para evitar cuellos de botella.

Se desvanece uno de los manifestantes

Durante la manifestación, uno de los jubilados se desmayó por presión baja, al igual que el pasado martes se desvaneció una mujer mayor cuando se encontraban en el crucero del Solidaridad y Luis Encinas, ya que todos son adultos mayores con enfermedades crónico-generativas.

Encinas Gámez comentó que ayer tuvieron un acercamiento con un diputado quien les va a ayudar y entregaron documentación a la presidenta del Congreso local, Natalia Rivera, quien se comprometió a comunicarles cuando se someta a revisión este punto.

También están reuniendo documentación como la Carta-Cabildo para anexarla al expediente que se integró el pasado ocho de diciembre en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que las autoridades municipales le dijeron al Visitador que como jubilados y pensionados, no tenían derecho a gozar de dichos beneficios adquiridos por años de servicio.

“Le vamos a llevar la Carta-Cabildo donde dice que nos tienen que pagar los vales de despensa y otros beneficios, también el convenio anterior que se firmó el año pasado con Célida López donde aparecen los cuatro conceptos que nos quitaron; nosotros tenemos derechos adquiridos que no nos los pueden quitar, y vamos a seguir en la lucha”, finalizó.

Respecto a un supuesto ofrecimiento de 300 mil pesos por parte del Ayuntamiento de Hermosillo para que dejara las manifestaciones, el vocero de los jubilados y pensionados municipales, Jorge Encinas respondió que se trataba de solo rumores de la gente, y aunque le hubieran ofrecido dicha cantidad, no lo habría aceptado porque están luchando por sus derechos adquiridos y nadie puede quitárselos.