Queda en susto volcadura de camioneta en la Ciudad de México

Sólo en un susto quedó la volcadura de una camioneta de plataforma, en la Alcaldía Álvaro Obregón.

Pasado el mediodía, el chofer del vehículo de carga maniobró en una curva de bajada sobre la Calle Boscanillo.

Sin embargo, la aparente combinación de falta de pericia y el peso de las más de 100 tablas de madera que transportaba, ocasionaron que cayera sobre su costado y rodara varias veces por la pendiente.

A su paso, la camioneta, con placas A-451-AF y la razón social «Gavilán» rotulada en la puerta del copiloto, impactó contra otro vehículo, un Audi descapotable, que circulaba de subida en sentido contrario y que resultó con el frente dañado.

A unos 10 metros desde donde volcó la unidad de carga finalmente se detuvo, a la altura de la Calle Alfeñique, en la Colonia Dos Ríos.

Los pasajeros de la camioneta, unas cuatro personas, fueron valorados por los paramédicos de Protección Civil de la Alcaldía por golpes que no los ponían en riesgo, mientras que los pasajeros del segundo vehículo no presentaban lesiones aparentes.

Ambos sentidos de la vialidad fueron cerrados a la circulación por policías capitalinos que atendieron el reporte por el siniestro, al tiempo que aguardaban el arribo de grúas y personal para retirar la camioneta, que ocupaba casi todo el ancho de vialidad.

En tanto, con los papeles en la mano, el chofer aguardaba al representante de su compañía de seguros para la gestión de daños.

Habitantes de la colonia comentaron que en esa bajada se han registrado varios accidentes a lo largo de los años.

«Por no calcular bien la vuelta se volcó, le faltó pericia al conductor, esa curva tiene el peralte alto por eso hay accidentes continuamente», comentó uno de los vecinos.

«Te das cuenta cuando bajas por esa curva, a veces una llanta queda volando, la izquierda-trasera y eso no es correcto. Hace falta que se haga un estudio para desvanecer un poco», agregó.