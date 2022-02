Protesta Bardem contra los ataques de Rusia

El histrión señaló que las acciones de Vladímir Putin, presidente de Rusia, no solo afectan a Ucrania, sino al mundo entero

El nombre del actor Javier Bardem se volvió tendencia este jueves, pues se unió a una manifestación que se dio afuera de la embajada rusa en Madrid.

La protesta se dio en el marco de la «operación militar» que Rusia emprendió contra Ucrania, lo que ha provocado descontento de ciudadanos y celebridades, entre ellas Bardem.

De acuerdo a diversos medios, el histrión señaló que las acciones de Vladímir Putin, presidente de Rusia, no solo afectan a Ucrania, sino al mundo entero.

«Es una atrocidad, Putin está más cerca del zarismo y el ultranacionalismo que de otra cosa. Apoyo a los ucranianos ante esta invasión», manifestó Bardem, de 52 años.

El protagonista del filme Being The Ricardos, consideró el ataque ruso una «violación del derecho internacional y la soberanía territorial de Ucrania».

Asimismo, comentó que es importante pensar que dichos ataques provocarán una gran ola de refugiados.

«Una guerra siempre afecta a todos», sostuvo.