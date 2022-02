Prohíben en India película sobre soldado gay

La cinta que el director indio Onir pretendía rodar sobre un militar gay, basada en una historia real, ocurrida en ese país en 2020, fue prohibida y calificada de «ilegal»

Acusado de aumentar la censura y los ataques a la disidencia, el gobierno nacionalista del primer ministro Narendra Modi emitió un aviso en 2020 a los cineastas de que cualquier guión sobre las fuerzas armadas necesitaría autorización previa.

Cuando solicitó al ministerio de Defensa un «certificado de no objeción», que la mayoría de estudios, productoras y plataformas de visionado tratan ahora de conseguir por precaución, este fue rechazado.

«Me dijeron que el hecho de que retrata un soldado como gay es ilegal», dijo este cineasta, que solo utiliza un nombre.

Onir, una de las primeras figuras de Bollywood en admitir su homosexualidad, quedó prendado por la historia del comandante J. Suresh, que protagonizó titulares en 2020 al dejar el armario y anunciar: «¡Fuera! ¡Orgulloso! ¡Liberado!».

«Soy gay, y estoy muy orgulloso de que soy gay», escribió en su blog el ex comandante, que sirvió en una de las regiones más complicadas de India, Cachemira. Después ofreció una entrevista a la televisión nacional que se hizo viral en este país socialmente conservador.

A partir de allí, el cineasta Onir escribió We Are (Nosotros Somos), narrando las historias de una mujer trans, una lesbiana, un bisexual y un amor ficticio entre un militar gay y un chico de Cachemira.

El viceministro de Defensa Ajay Bhatt confirmó al Parlamento la semana pasada que no se autorizó la película por «el retrato de una relación romántica entre un soldado en Cachemira y un chico local que deja en mal lugar al ejército indio y genera preocupaciones de seguridad».

También defendió que la autorización previa al rodaje no era anticonstitucional ni negaba la libertad de expresión y que el gobierno quería asegurarse que las fuerzas armadas «no fueran retratadas de una forma que conllevara desprestigio».