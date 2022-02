Producirá una película Tom Brady también actuará

Luego de anunciar su retiro del futbol americano, el siete veces ganador del Super Bowl, producirá y aparecerá en la película «80 for Brady»

Luego de anunciar su retiro del futbol americano, el siete veces ganador del Super Bowl, Tom Brady, producirá y aparecerá en la película «80 for Brady», revela The Hollywood Reporter.

El ex quarterback de Patriotas y Bucaneros actuará en el filme junto a los actores Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field.

El filme será dirigido por Kyle Marvin, quien también coescribirá el guion.

La película, que estará basada en hechos reales y será una comedia, tratará de cuatro amigos (Tomlin, Fonda, Moreno y Field) realizan en 2017 un viaje al Super Bowl LI para ver a su idolo, Brady, pero que sortear el caos que provoca el mayor evento deportivo al año de los Estados Unidos.

En aquel Tazón, los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotaron en tiempo extra 34-28 a los Halcones de Atlanta, juego que perdían en el tercer cuarto 28-3.

La filmación comenzaría en primavera.