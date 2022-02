Preparan la clase de boxeo más grande del mundo

El evento que se efectuará el 21 de mayo y contará con la presencia de varias figuras del pugilismo

Con la finalidad de fomentar la activación física en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheimbaun, en conjunto con varios boxeadores de talla internacional realizarán el próximo sábado 21 de mayo en el Zócalo capitalino la clase de boxeo más grande del mundo con la finalidad de poder romper un récord Guinness.

Este evento estaba programado para realizarse en el 2020, sin embargo, la pandemia vio truncado el sueño de quitarle a Rusia la marca de más asistentes a una clase de boxeo la cual se dio en 2017 y contó con la presencia de 3000 participantes.

Respecto a esto, Miguel Torruco Garza, legislador y uno de los creadores de esta iniciativa, comentó que estima que haya una buena recepción por parte de los mexicanos estimando una participación de más de 30 mil personas

«Vamos a dar un ejemplo masivo, me atrevo a decir que más de 30 mil personas, perdón si me voy viendo chico o grande, pero me atrevo a decir que vamos a ser muchos, miles de mexicanas y mexicanos unidos, demostrándole al mundo una nota positiva de que, por medio del Deporte y de la práctica del boxeo podemos unirnos y dar ese ejemplo positivo alrededor del mundo”, afirmó.

La titular del gobierno de la CDMX, estuvo acompañada de grandes personalidades del mundo del boxeo como Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, Erik «El Terrible» Morales, Ana maría Torres, Mariana «La Barbie» Juárez, Humberto «La Chiquita» González, entre otros.

Asimismo, Sulaimán Saldívar comentó que el 21 además de romperse un récord mundial se le realizará un homenaje al entrenador capitalino “Nacho” Beristáin y explicó cómo será la dinámica de la clase.

Todos los que estamos aquí vamos a participar de manera activa, con gran entusiasmo; se va a hacer una dinámica en redes sociales, a cada uno les va a tocar un golpe y una combinación para irla subiendo, ir calentando, para que todos los que ese día estemos aquí el sábado 21, hagamos un récord, pero que se vea bien, que se vea que el mexicano sí sabe boxear” afirmó.

La jefa de Gobierno extendió la invitación no solo al ciudadano de la capital sino a todo el país para que asistan a la explanada del Zócalo

«Que vengan aquí al Zócalo de la Ciudad de México que es el centro, la capital del país, la capital de todas y todos los mexicanos, a que nos ayuden a romper este Récord Guinness de la mayor clase con más tiempo que se haya hecho en cualquier lugar del mundo y como bien se dijo aquí, que sea imposible de romper porque realmente las mexicanas y los mexicanos somos mucha pieza”, sostuvo Sheinbaum.