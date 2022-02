Prepara Elton John fiesta post-Óscar y la hará de forma presencial

La organización anunció que la ganadora del Grammy, Brandi Carlile, actuará durante el evento privado, que se llevarán a cabo en West Hollywood Park

La fiesta anual posterior al Óscar organizada por el legendario rockero Elton John y su esposo David Furnish para la Fundación Elton John contra el SIDA regresará como un evento presencial el 27 de marzo, luego de haber sido virtual el año pasado debido a la pandemia.

La organización anunció este lunes por la mañana que la ganadora del Grammy, Brandi Carlile, actuará durante el evento privado, que se llevarán a cabo en West Hollywood Park.

«David y yo estamos muy agradecidos de celebrar los 30 años de la fundación y especialmente agradecidos con Brandi Carlile y los muchos invitados fabulosos que nos apoyaron en otra noche magnífica en West Hollywood Park.

«Nuestro éxito refleja la pasión, el compromiso y la generosidad de nuestros seguidores. Juntos, marcamos la diferencia y llevamos luz y esperanza a las personas que viven con el VIH en todo el mundo», dijo el cantante en un comunicado.

Entre los patrocinadores de la fiesta se encuentran la marca Elton John Eyewear exclusiva de Walmart; Christian Lundberg y R. Martin Chavez en asociación con Equality Utah; Bob and Tamar Manoukian y Neuro Brands; Cadillac, Gilead Sciences, Robert K. Kraft, The Leonard & Judy Lauder Fund y MAC Viva Glam son copatrocinadores.

«Poder actuar para un hito tan significativo de una de las fiestas de los Óscar más legendarias es un honor absoluto. Tengo muchas ganas de celebrar la gran noche de Hollywood con amigos cercanos y simpatizantes de la Fundación Elton John contra el SIDA y ayudar a generar conciencia sobre una causa increíblemente importante», indicó Carlile.

Se espera que se anuncien artistas adicionales en las próximas semanas.

«Queremos recordarle a la gente que, si bien el coronavirus ha consumido los titulares durante los últimos dos años, el VIH/SIDA sigue siendo una epidemia mundial», dijo Furnish en el mismo comunicado.

«Sigue siendo primordial continuar recaudando fondos y creando conciencia sobre los problemas que afectan a las personas que viven con el VIH y están en riesgo de contraerlo, y no hay mejor plataforma que nuestra fiesta anual para ver los Premios de la Academia para hacer precisamente eso».