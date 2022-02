Prepara Britney Spears nuevo tema

La cantante subió un video a su cuenta de Instagram en el que se le ve bailando en bikini; dice que es parte de su nuevo material

A finales de diciembre del 2021, la cantante Britney Spears dijo no estar lista para volver a la música luego de pasar trece años bajo la tutela de su padre que le quitó control de sus asuntos personales y empresariales.

«Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. (…) La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡¡¡me aterra la gente y la industria!!!», escribió Spears, que actuó por última vez en público en octubre de 2018.

«No hacer más mi música es mi forma de decir ‘ándate a la mierda’ en cierto sentido, cuando en realidad sólo beneficia a mi familia ignorando mi verdadero trabajo. Es como si inconscientemente les hubiera dejado ganar», añadió.

Pero al parecer este lapso podría ser más corto de lo esperado.

A través de su cuenta de Instagram, la princesa del pop presumió un video donde sale bailando en tacones y anuncia que pronto se viene material nuevo.

«Estos son 13 segundos de mí en tacones antes de que me tiñe el cabello de morado. Esto es un adelanto de lo que viene. Mi canción ‘Get Naked’”.

En las imágenes se le ve lucir un bikini rojo muy sexy con tacones negros, mientras baila y camina hacia la cámara. Además, presumió que no trae maquillaje.

Aunque para desgracia de sus seguidores, esto solo fue una broma, pues al final de su escrito aclaró que solo estaba jugando.

Solo estoy bromeando, amigos”.