Piden rehabiliten los baños en La Suceda ante la gran concurrencia los fines de semana

Indican que es un servicio necesario para las personas que cada semana acuden a hacer limpieza y las familias que acuden a pasear

Integrantes del Colectivo Sauceda Pahuer hicieron el llamado a las autoridades municipales y estatales para rehabilitar los baños en el interior del Parque La Sauceda, y que puedan utilizarlos las personas que cada semana acuden a hacer limpieza y las familias que acuden a pasear.

Marina Sotomayor, integrante del colectivo, mencionó el pasado domingo tuvieron la visita de alrededor de 700 personas que acudieron a pasear a las áreas ya rehabilitadas o a apoyar con la limpieza de este espacio, y se requieren baños y lavamanos para cuidar la higiene.

“Ya es necesario y urgente un baño, ahí sí que ya no sé a qué autoridad le corresponda pero ya alguien tiene que hacerlo; nosotros lo hicimos en un inicio cuando éramos muchos más los colectivos que estábamos. Hay gente que llega y obvio que espera un baño, pero no hay, bebederos ya no para beber agua, pero al menos para lavarse las manos, ya hay niños que juegan, gente que come, ya es necesario y urgente y humano tener baños y un lavamanos”, dijo.

La activista, señaló que están a la espera que las autoridades atiendan la solicitud a la brevedad posible para ir adecuando y limpiando más espacios al interior del La Sauceda, ya que esto es un aliciente para que las familias acudan los domingos a pasear a este espacio.

También pidió el apoyo de las autoridades de Servicios Públicos Municipales para que les facilite vehículos para el retiro de zacate buffel que se junta cada semana.