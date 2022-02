Piden exentrenadores regreso de «El Chicharito» a la selección mexicana

Víctor Manuel Vucetich comentó que Gerardo «El Tata» Martino debería dejar el ego de lado y convocar al máximo goleador histórico del Tri

La incertidumbre que ha generado el desempeño de la Selección Mexicana llevó a voces autorizadas en el tema a pronunciarse al respecto. Víctor Manuel Vucetich, José Manuel De la Torre, y Enrique Meza, todos ellos estrategas que pasaron por el banquillo tricolor, y que padecieron la eliminatoria mundialista, hablaron sobre la gestión de Gerardo Martino y el futuro del combinado nacional.

Ante la falta de contundencia, el principal problema de la Selección Mexicana en la actualidad, el ‘Rey Midas’ pidió el regreso de Javier Hernández al Tri.

Si efectivamente ahorita no tenemos elementos que nos den un resultado mayor, en el caso concreto de ‘Chicharito’, el ego no debería de existir por parte del ‘Tata’. La lucha, el poder o el resentimiento. Se tiene que buscar la solución en beneficio de la Selección Mexicana, no es personal que deben tener entre ellos dos”, sentenció en entrevista para el programa de Adrenalina en Imagen Televisión.

El constante coqueteo con la zona de repechaje internacional durante los últimos partidos hizo recordar al ‘Chepo’ aquel Hexagonal Final con miras a Brasil 2014, en donde su gestión culminó justamente con México a las puertas de la fase de reclasificación.

Calificar en la Concacaf es muy complicado, la gente cree que en esa eliminatoria vamos a ir a robar, lo digo en el aspecto deportivo y no es así. Hay que trabajar mucho los partidos y muchas veces no se puede jugar bien, así es el futbol en esa eliminatoria”, señaló ‘Chepo’ de la Torre.

«El Chepo» fue tajante al señalar que lo principal, antes de pensar en las formas, es obtener el boleto a la Copa del Mundo.

Hay que calificar, calificando tienes todas las posibilidades porque tiempo para mejorar en todos los aspectos. Ya después tendrás tiempo de mejorar, jugar y poder competir”, comentó para Adrenalina.

Junto con el ‘Chepo’, Enrique Meza fue víctima de la Concacaf, el proceso del estratega rumbo a Corea-Japón 2002 se interrumpió por la falta de resultados positivos. A decir del veterano estratega, es momento de ver la realidad en la zona y dejar de pensar en el Tri como una escuadra en extremo superior a las demás.

Seguimos pensando que somos el gigante de la Concacaf, pero Estados Unidos y Canadá son muy veloces y han progresado mucho técnicamente y a veces no podemos competir con ellos congénitamente” comentó para Adrenalina.

Aunque no pierde esperanza en que el anhelado quinto partido se logre.

Yo no pedí ir a la Selección, cometí muchos errores, pero ahí está. A Martino se le trajo pensando que tenía la calidad para llevarnos a donde queremos llegar. Sería conveniente que lo dejáramos trabajar tranquilo, damos la impresión de que queremos que pierda, ya viene el quinto partido. Ya fuimos dos veces campeones en la Sub 17, ‘Jimmy’ (Jaime Lozano) trajo un tercer lugar en Juegos Olímpicos y el ‘Flaco’ (Luis Fernando Tena) trajo el oro, hemos progresado”, concluyó.