Pega MLS primero a Liga MX en la Concachampions

La MLS le volvió a propinar un duro golpe a uno de los clubes de la Liga MX. El Montreal le dio un baile a Santos Laguna para eliminarlo en los Octavos de Final de la Concachampions, luego de golearlo 3-0 en casa, dejando un global de 3-1.

El proyecto de Pedro Caixinha no camina. El técnico portugués, campeón con la escuadra lagunera en 2015, ni siquiera pudo estar en la banca tras dar positivo a Covid-19.

El «Forcado» tiene a su equipo en el último lugar de la Liga MX y ahora fue echado de la justa de la Concacaf con un encuentro para el olvido, que apenas a los 9 minutos ya lo tenía en desventaja, luego de una mala salida de Carlos Acevedo, que no le pudo ganar el balón a Romell Quioto, quien puso el 1-0.

Santos no reaccionó y al 21′ concedió una diana más con un golazo de Djordje Mihailovic, quien tomó el balón en la esquina derecha del área grande, y con un control orientado se fue quitando defensas hasta que mandó un fuerte disparo al primer palo del arquero.

Los laguneros bajaron los brazos pues, aunque solo necesitaban una diana para meterse a los Cuartos de Final, no dejaron de lloverles balones en el área de Acevedo, quien tuvo un par de buenas atajadas para mantener a su equipo con vida. Sin embargo, la zaga guerrera no aguantó los embates y al 60′ le cayó la diana que selló el triunfo después de una buena triangulación que acabó con un fuerte tiro de Ismael Kone.

El cuadro canadiense se medirá al triunfador de la llave del Cruz Azul vs. Forge.