Muere músico de Foreigner

El también productor británico murió en la Ciudad de Nueva York a los 75 años de edad. Padecía cáncer

Ian McDonald, compositor, multiinstrumentista y miembro fundador de las agrupaciones Foreigner y King Crimson, murió el pasado miércoles a los 75 años de edad. Familiares informaron que padecía cáncer.

El también productor británico murió en la Ciudad de Nueva York, la noticia la dio a conocer su hijo Max a través de sus redes sociales.

«Lamento profundamente comunicarles que mi padre falleció ayer de cáncer. Era increíblemente valiente y nunca perdió su amabilidad o su sentido del humor, incluso cuando las cosas eran difíciles», dijo.

«Mi padre era un músico brillante e intuitivo, un alma gentil y un padre maravilloso. Vivirá para siempre a través de su hermosa música y el amor de sus fans. Gracias a todos», publicó en su cuenta de Facebook.

Ian formó la agrupación King Crimson en 1969, pero después del primer disco In the Court of the Crimson King, él y el baterista decidieron seguir su propio camino con el álbum McDonald and Giles.

«La contribución de Ian a King Crimson fue invaluable y profunda», publicó la discográfica de la agrupación en su página oficial.

Eventualmente, en 1976, Ian conformó la agrupación Foreigner, donde fue guitarrista y saxofonista hasta 1980. Posteriormente se reencontró con la banda desde 2017.