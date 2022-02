Muere en accidente piloto estadounidense en el Estado de México

Sean Marmion, quien tripulaba un aparato conocido como ala delta, cayó después de despegar de la zona conocida como el Peñón, en Temascaltepec.

Un piloto de ala delta, de nacionalidad estadounidense, perdió la vida luego de caer varios metros en el municipio de Temascaltepec, Estado de México.

De acuerdo con reportes policiacos, el accidente se registró durante la tarde del domingo cuando el piloto, de nombre Sean Marmion, cayó después de despegar de la zona conocida como el Peñón, perteneciente al municipio Temascaltepec.

«Según lo que mencionaron algunos testigos es que la nave del piloto se cayó al suelo después de realizar un giro de 180 grados. Era una persona de origen estadounidense y al parecer estaba tomando clases de ala delta», indicaron fuentes policiacas.

«Creo que estas cosas funcionan con el choque de aire frío con aire caliente y, al parecer, en el momento que cayó no había suficiente aire caliente y el ala delta ya no se pudo elevar».

De acuerdo con los reportes, luego del incidente, paramédicos de Protección Civil municipal y la Cruz Roja acudieron hasta el lugar para intentar ayudar al hombre; sin embargo, a su llegada, se percataron de que éste ya no contaba con signos vitales y sólo pudieron confirmar su muerte.

«Incluso se iba a pedir o se pidió un traslado se Relámpagos, para que lo llevaran en un helicóptero al hospital, pero ya no resistió, murió un poco antes», indicaron fuentes policiacas.

Elementos de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México acordonaron y resguardaron la zona a la espera de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Servicio Médico Forense, quienes a su llegada recabaron evidencias y ordenaron el levantamiento de los restos.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Servicios Periciales para realizarle la necropsia de rigor.