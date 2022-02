Invierte DiCaprio en champaña ecológica

Explica que la marca sostenible tiene como objetivo ofrecer un futuro más verde

Leonardo DiCaprio levanta una copa a favor de la Madre Tierra, pues anunció con orgullo que compró una participación en la empresa ecológica Champagne Telmont.

«Desde proteger la biodiversidad en su tierra hasta usar electricidad 100 por ciento renovable, Champagne Telmont está decidida a reducir radicalmente su huella ambiental. Orgulloso de unirme como inversor en Champagne Telmont», tuiteó el actor ganador del Óscar y activista ambiental.

DiCaprio explicó que la marca sostenible tiene como objetivo ofrecer un futuro más verde.

«Champagne Telmont, junto con sus socios viticultores, se ha fijado como objetivo producir champaña 100 por ciento orgánico, asegurando un ciclo de vida de producción completamente sostenible en los próximos años», dijo en un comunicado compartido en la cuenta de Instagram de Telmont .

El presidente de la compañía, Ludovic du Plessis, también compartió lo emocionado que estaba por la incorporación de la estrella de No Miren Arriba.

«La decisión de Leonardo DiCaprio de convertirse en accionista envía a Telmont un fuerte mensaje de apoyo que nos alentará a medida que llevamos a cabo nuestros ambiciosos planes», dijo du Plessis en un comunicado.

«Compartimos las mismas convicciones y el mismo compromiso con la protección del medio ambiente. ¡La casa tiene un pie en la tradición y el otro en la modernidad, pero ambos firmemente arraigados en el terruño! Nuestro objetivo es actuar en nombre de la Madre Naturaleza en todo lo que hacemos».

DiCaprio no reveló cuánto dinero invirtió en la empresa y su representante no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Champagne Telmont lleva la sostenibilidad a un nivel completamente nuevo. La marca no solo se enfoca en la producción ecológica, sino que también practica el upcycling recolectando botellas usadas en la finca Telmont y transformándolas en velas hechas con cera de soya y palitos de madera sin tratar, según su Instagram .

La empresa fue fundada en 1912 cerca de Épernay, en el norte de Francia.