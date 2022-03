Interpretará Michael Douglas a Benjamin Franklin

El actor acaba de firmar un contrato para una serie limitada con Apple TV+,

El actor Michael Douglas acaba de firmar un contrato para una serie limitada con Apple TV+, en la cual interpretará el papel estelar de Benjamin Franklin, según informaron varios medios internacionales como Collider y Hollywood Reporter.

El show es creación del guionista y productor ejecutivo, Kirk Ellis (que también hizo la miniserie John Adams), el director de televisión, guionista y productor Tim Van Patten (Boardwalk Empire, Los Soprano), Tony Krantz, de Flame Ventures, y Richard Plepler, de Eden Productions.

Basada en el libro «A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America» de la ganadora del Premio Pulitzer, Stacy Schiff, esta serie, que ha estado en proceso de casting durante los últimos meses, es una coproducción entre ITV Studios America y Apple Studios.

Escrito por Ellis y dirigido por Van Patten, el drama explorará la historia de uno de los mayores momentos en la carrera de Benjamin Franklin. A sus 70 años, sin ningún entrenamiento diplomático, Franklin convenció a Francia, una monarquía absoluta, de respaldar el experimento de democracia de Estados Unidos, señaló Variety.

«En virtud de su fama, carisma e ingenio, Franklin superó en maniobras a espías británicos, informantes franceses y colegas hostiles, todo mientras diseñaba la alianza franco-estadounidense de 1778 y la paz final con Inglaterra de 1783. La misión francesa de ocho años se erige como el servicio más vital de Franklin a su país, sin el cual Estados Unidos no habría ganado la Revolución», se explica en un comunicado de prensa, difundido a través del portal de noticias Deadline.

Franklin, redactor y firmante de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, fue uno de los padres fundadores de los EU, un grupo de líderes revolucionarios estadounidenses que unieron las Trece Colonias y dirigieron la guerra por la independencia de Gran Bretaña.

Este show, del cual Douglas también será productor ejecutivo, es el tercero realizado por Ellis con Benjamin Franklin como uno de los personajes centrales, después de la miniserie de HBO John Adams, en la que Franklin fue interpretado por Tom Wilkinson, y Sons of Liberty, en la que fue encarnado por Dean Norris.