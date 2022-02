Intentó Rita Moreno suicidares durante su relación con Marlon Brando

La actriz platicó algunos detalles de su noviazgo secreto con Brando, el cual se alargó durante casi una década tras conocerse en el set de «Désirée», de 1954

La actriz Rita Moreno confesó que tuvo en mente quitarse la vida a causa de la volátil relación que tuvo con el actor Marlon Brando.

En el especial Actors On Actors, de Variety, la estrella de «Amor Sin Barreras» le platicó a la también actriz Jessica Chastain algunos detalles de su noviazgo secreto con Brando, el cual se alargó durante casi una década tras conocerse en el set de «Désirée», de 1954.

«Al final, fue emocionante estar con Maron. Ay, Dios mío, fue emocionante. Él era extraordinario en muchos, muchos sentidos, pero era un mal tipo. Era un tipo malo cuando se trataba de mujeres. Yo era una persona tan diferente en ese entonces», comentó.

Para Moreno, era muy fácil detectar los momentos en los que el protagonista de El Padrino solía decirle mentiras.

«Yo le decía: ‘Marlon, mírame’. Y él comenzaba a lucir este tipo de… no quiero usar la mala palabra… de sonrisa come popó. Yo podía leerlo como si fuera un libro, y por eso él me amaba, y por ello me maltrataba de muchas formas», añadió.

Debido a esos maltratos y momentos de tensión, Moreno consideró acabar con su vida en su hogar con una sobredosis de pastillas, hecho que sólo se quedó en su mente.

«Yo no entendía que si yo mataba a esa Rita patética, triste y pisoteada, el resto de las Ritas también se iría conmigo. Realmente no parecía comprender eso. Pero así fue el intento (de quitarse la vida). Fue un intento», señaló.

«La Noche del Día Siguiente», filme de 1969, los reunió de nueva cuenta tras una separación difícil. En ese momento, de acuerdo con Moreno, Brando le pidió que retomaran su relación, aunque para entonces ella ya estaba casada con el cardiólogo Leonard Gordon, con quien compartió una hija, Fernanda.

«(Brando) Estaba listo para intentarlo de nuevo (conmigo). Yo no quería eso. Pero lo hizo. Él perdió una gran parte de sí mismo, creo. La parte buena en él; el buen Marlon que Rita amaba. Fue muy complicado. Muy, muy complicado», apuntó.

Esta no es la primera vez en que la protagonista de «El Rey y Yo» hace mención a su relación con Brando, ya que en 2018 contó a la presentadora Wendy Williams que la razón por la que ambos habían mantenido lo suyo bajo resguardo fue porque él era visto como un símbolo sexual.

«Él era el Rey de las películas; era realmente uno de los hombres más sexuales de la Tierra. Esta fue una de esas aventuras amorosas muy tempestuosas (de mi vida)», contó entonces, de acuerdo con Page Six.

Brando, quien falleció en el 2004 a los 80 años, fue perseguido por diversos escándalos en su vida personal, que incluyó diversos matrimonios y 11 hijos reconocidos.