Insiste Djokovic en no vacunarse

No acudirá a los próximos torneos de Grand Slam si para jugar se le obliga a inmunizarse contra el Covid-19

El número uno del mundo, Novak Djokovic, aseguró en una entrevista con la BBC que, aunque no está en contra de la vacunación, no acudirá a los próximos torneos de Grand Slam si para jugar se le obliga a inmunizarse contra el Covid-19.

«Sí, es un precio que estoy dispuesto a pagar», respondió.

Djokovic, ganador de 20 títulos Grand Slam, fue deportado de Australia el mes pasado después de que el Gobierno cancelara su visa en medio de la disputa por su estado de vacunación al considerarse que era un riesgo para la salud pública y no defendió su título.

«Nunca he estado en contra de las vacunas. Siempre he defendido la idea de elegir lo que quieras meterte en tu cuerpo», añadió.

«Porque los principios de toma de decisiones sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa. Estoy tratando de estar en sintonía con mi cuerpo tanto como me sea posible».

El serbio podría dejar de ser el número uno del mundo si el ruso Daniil Medvedev gana la próxima semana el Abierto Mexicano de Tenis.