Incursiona Scarlett Johansson a la industria de la moda

En 2021, la actriz Scarlett Johansson sorprendió a sus fans con el anuncio de que debutaría en este último rubro al lanzar una línea de cuidado de la piel. Bueno, pues ese sueño finalmente ya se hizo realidad.

La protagonista de Black Widow, de 37 años, anunció que su marca, The Outset, ahora tiene un sitio web y una cuenta de Instagram, la cual actualmente presenta una serie de fotos en blanco y negro, incluida una con la estrella como foco gráfico.

«He sido el rostro de varias marcas de lujo a lo largo de mi carrera y todas esas experiencias fueron realmente maravillosas», dijo Johansson a Vogue en la edición de marzo de la revista.

«Creo que siempre sentí que estaba interpretando un personaje en esas campañas y, a medida que evolucionaba, quería crear y representar una marca que fuera fiel a mí».

La actriz también dijo en un video, con la cofundadora Kate Foster, que espera que The Outset sea una «marca verdaderamente universal y accesible». Se prevé una fecha de lanzamiento oficial para este 1 de marzo.

Y aunque aún no está claro qué productos ofrecerá la compañía, una foto de Instagram publicada este martes muestra cuatro de las lociones y productos a lanzarse. En cuestión de horas, la página de Instagram de The Outset acumuló casi 30 mil seguidores.

Johansson se une, de esta forma, a otras celebridades involucradas en el mundo de la belleza, como Kylie Jenner, Rihanna, Jennifer Lopez, Jessica Alba y Gwyneth Paltrow.