Igualan Cruz Azul y Tijuana en la Femenil

Cruz Azul y Tijuana empataron 2-2 en la Liga Femenil, duelo que se disputó en la Cancha 3 de La Noria.

En el partido que abrió la Jornada 8 del Grita México C22, La Máquina cedió la iniciativa a Xolas en el primer cuarto de hora, algo que le resultó contraproducente, pues las visitantes aprovecharon tener el balón en su poder.

Al minuto 18 se abrió el marcador, por conducto de la estadounidense Angelina Hix, quien con un frentazo esquinado perforó la cabaña celeste tras el cobro de una infracción de Dulce Alvarado.

Luego de la anotación, las Celestes entraron en un estado de desesperación y se quedaron sin ideas ofensivas, sólo esfuerzos individuales de sus atacantes Michelle Montero y Renata Huerta, pero sin llegar a generar mayor peligro en el marco visitante.

Por el contrario, Tijuana siguió con la posesión del esférico, intentando ampliar su ventaja, no sólo con Hix, sino también con Renae Cuéllar y Esmeralda Verdugo, aunque no tuvieron contundencia.

Para la parte complementaria, La Máquina adelantó líneas en busca del empate, el cual llegó a través de una jugada colectiva, que culminó con centro de Dalia Molina mismo que con un cabezazo, Tania Morales mandó al fondo de las redes.

Tan sólo tres minutos después, Cruz Azul remontó el marcador, luego de que en un tiro de esquina la saga de Xolas dejó el balón franco en el área chica y Diana García no dudó para sacar el riflazo que dejó sin oportunidad a la meta rival.

Sin embargo, al minuto 80, las Celestes perdieron el balón en la salida y eso le dejó la mesa servida a Cuellar, quien en el mano a mano superó a la portera cementera Karla Morales.

Cruz Azul y Tijuana quedaron con nueve unidades, sin embargo, por diferencia de goles las de la frontera están por encima de la tabla general.