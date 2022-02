Hallan muerto a actor de «The Walking Dead»

Una semana antes su familia había presentado una denuncia por desaparición; interpretó el papel de la icónica mascota zombi de Michonne (Danai Gurira)

El actor Moses J. Moseley, de 31 años, fue encontrado sin vida sobre la autopista en la zona de Hudson Bridge en Stockbridge, Georgia. Según TMZ, la familia de Moseley denunció su desaparición a principios de esta semana, ahora se está investigando su muerte.

Moseley interpretó el papel de la icónica mascota zombi de Michonne (Danai Gurira)en la serie «The Walking Dead».

A través de sus redes sociales su representante Tabatha Minchew confirmó la noticia.

«Te amo @mosesmoseley, tuvimos tantos años increíbles de amistad juntos, siempre nos divertimos mucho juntos. Me alegro de que hayas sido parte de nuestra familia durante tanto tiempo. Ojalá tuviéramos más tiempo. Se te extrañará mucho», escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con el actor.

La estrella de 31 años nació en Aiken, Carolina del Sur, trabajó como actor y modelo desde el 2010.

La cuenta oficial de la serie The Walking Dead en Twitter también se unió a las condolencias por el descenso de Moses.

«Nuestros pensamientos y plegarias están con nuestro miembro de la familia The Walking Dead Moses J. Moseley».