Delincuentes hacen de las suyas a diestra y siniestra

Indudablemente la política de “abrazos y no balazos” no ha dado resultados, y al contrario, ha ocasionado que la delincuencia avance y actúe a sus anchas en todo el territorio mexicano y como lo hemos visto, Sonora no es la excepción.

Como lo comentábamos en la entrega anterior, la inseguridad nos está envolviendo como sociedad y uno de los ejemplos, fue la persecución y balacera por varias calles de la ciudad, protagonizada el lunes, hasta que el delincuente fue frenado por un poste contra el que se impactó y ahí “lo atraparon” las autoridades.

Y otro ejemplo de cómo a los delincuentes les dejó de preocupar la presencia policiaca se presentó la noche del mismo lunes, cuando un sujeto armado con cuchillo despojó de su pick up a una persona en una tienda de conveniencia de la colonia Villa Satélite, y emprendió la huida, por lo que el propietario hizo el reporte al 911 y se inició la búsqueda.

El vehículo fue ubicado por rumbos de la colonia Nueva Hermosillo y desde allá se efectuó una persecución, durante la cual el conductor chocó al que se le puso enfrente, que en total fueron tres vehículos, y detuvo su marcha en la colonia López Portillo, luego de que la unidad no dio para más porque perdió una llanta o se le cayó el eje, vaya usted a saber.

La cuestión, es que al igual que en el caso de la mañana, el delincuente puso en jaque a las autoridades y ni los militares ni estatales, como fue en el primer caso, o los municipales, como ocurrió por la noche, lograron frenarlos, sino que se detuvieron por situaciones circunstanciales, como el choque contra el poste y el desperfecto mecánico.

Es decir, los delincuentes no tienen el mínimo respeto por la autoridad, o se sienten imbatibles, o de plano, a los uniformados les falta mucha más capacitación para estar a la altura de enfrentar a delincuentes comunes.

Y esto es solo en Hermosillo, que no estamos tan peor como en Cajeme, considerado como uno de los lugares más peligrosos del mundo, no solo del país, o bien como San Luis Río Colorado, que durante enero fue el segundo municipio más violento del estado, donde ayer a plena luz del día fue levantado un hombre tras una persecución de los delincuentes… Así Sonora…

Se avizora se enfríen más las relaciones entre México y Estados Unidos

Curiosas las ópticas que tienen actores políticos estadounidenses sobre México, por un lado el expresidente Donald Trump, alaba la estrategia del presidente de Rusia, de enviar tropas a dos localidades declaradas independientes de Ucrania y sugirió hacer lo mismo a la frontera con México, ¿con qué fin? Solo él lo sabe.

Trump, como recordarán, durante su mandato inició la construcción de un muro en la franja fronteriza con nuestro país, el cual solo causó daños ecológicos y gasto de dinero, por lo que el actual presidente, Joe Biden lo suspendió.

En contraparte, el secretario de Estado en el vecino país, Anthony Blinken, quien canceló una reunión con el canciller ruso, Sergéi Lavorv, a pesar de la enorme bronca que trae, tuvo tiempo para externar su preocupación por la situación del periodismo en México.

A través de su cuenta de Twitter, el demócrata expresó “El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”.

Lamentablemente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, se ha identificado más con Donald Trump, e incluso, a raíz de las investigaciones del periodista Carlos Loret, ahora ha solicitado al presidente Joe Biden que aclare la supuesta participación de grupos estadounidenses interesados en afectar al gobierno mexicano.

Además, hay una iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, para fiscalizar los recursos que reciben de Estados Unidos, algunas organizaciones no gubernamentales (Ong´s).

“Estas organizaciones se escudan en la protección de grupos vulnerables, el medio ambiente o la defensa de los derechos humanos”, sostiene el proyecto en su exposición de motivos, el cual fue presentado por la legisladora Celeste Ascencio.

“Tal como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, estas organizaciones promueven el golpismo y se trata de evidentes actos de intervencionismo que violan nuestra Soberanía Nacional, es totalmente inmoral que gobiernos y empresas extranjeras quieran tener injerencia en la vida nacional”, expone la iniciativa.

Y tomando en cuenta la mayoría que tiene Morena en la Cámara no dude que se aprobará y los que saldrán perdiendo serán esos grupos vulnerables que se quedarán sin recursos debido a la corta altura de miras de las autoridades…

