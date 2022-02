Balaceras y ejecuciones siembran terror en Hermosillo

Imagínese el terror vivido por quienes se cruzaron con el sujeto que protagonizó una persecución y balacera en colonias populares del oriente y prácticamente el Centro de la ciudad, quien finalmente fue detenido cuando agarró en sentido contrario por la calle Revolución y se impactó contra un poste.

De plano vamos de mal en peor en esta capital, porque ya no sabemos en qué momento va ocurrir un hecho violento y si en los últimos dos años no hemos salido por temor a contagiarnos de Covid, posiblemente continuemos sin hacerlo por la inseguridad que ha escalado a niveles no vistos.

Cómo es posible que elementos altamente capacitados, como se supone que son los de la Guardia Nacional, los de la Policía Estatal de Seguridad Pública, no hayan podido detener a un sujeto que quien sabe porque razones empezó a huir prácticamente desde la entrada norte de la ciudad y detuvo su loca carrera porque se le atravesó el poste, sino, quien sabe si lo hubieran atrapado.

A un compañero que circunstancialmente se dirigía a la colonia Cinco de Mayo a ver a sus familiares, le pasó rozando una bala y al empezar a seguir el operativo tuvo que detener la marcha porque las balas pasaban zumbando y el riesgo era mucho, por fortuna, salvo el enorme susto de quienes atestiguaron este hecho, no hubo civiles lesionados que lamentar.

La inseguridad es mucha y hasta ahora las autoridades se han visto rebasadas, y mucho más allá de la explicación simplista de que los ejecutados son delincuentes, en su mayoría, el riesgo de que alguien sea víctima de una bala perdida, es mucho.

El domingo por la tarde, en una colonia sumamente popular como es Las Minitas, ultimaron a un hombre al salir de una tienda de abarrotes, cuyo cuerpo quedó a mitad de calle, a la vista de todos.

El viernes fue el turno de una pareja, quienes viajaban acompañados de su niña de tres años, quien de suerte salió ilesa, pero el hecho ocurrió a una hora en que muchas personas andaban en la calle y eso no frenó a la delincuencia y al parecer nada lo hará, sobre todo porque no hay quien los enfrente.

La verdad ya es urgente poner un “hasta aquí” a los delincuentes, a ver quien es el valiente que lo intenta.

Los mexicanos trabajan más, ganan menos y muchos no tienen seguridad

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el país, durante 2021 se laboraron más horas, se ganó menos y además, muchos trabajadores no obtuvieron el beneficio de la seguridad social.

Esto es resultado de la pandemia por Covid, pero también a la falta de inversión pública y privada, la cual ya estaba detenida desde antes de la pandemia

Lamentablemente el panorama no luce mejor para este 2022, cuando las empresas siguen luchando para mantenerse a flote, aun cuando, como en el caso de Sonora, empieza a vislumbrarse una leve mejoría.

Cabe señalar que de acuerdo con el Observatorio de Trabajo Digno, señaló que la violación a las normas laborales, como el que el trabajador gane al menos el salario mínimo y que tenga acceso a la seguridad social, es una de las principales causas de los altos niveles de pobreza que se observan en el país.

Y es que a mejores ingresos, más capacidad de compra se tiene y en consecuencia ello genera el crecimiento económico, aunque actualmente se ve bastante complicado lograrlo.

Los analistas recomiendan que el gobierno federal implemente una política fiscal enfocada en un gasto público que genere un efecto multiplicador sobre la economía y puede hacerse con un mayor gasto en inversión física… Habrá que apostarle a que se le convenza…

Correo electrónico [email protected]