Sacude otro trágico accidente a familia al explotar departamento

A una semana de que se registrara un incendio en una vivienda del fraccionamiento Gala que cobró la vida de una joven madre de familia y quemaduras en sus dos niñas y un niño, éste último trasladado a Sacramento, California, ahora, este domingo ocurrió otro trágico accidente, por acumulación de gas, que dejó a una pareja y a un menor de un año, con lesiones y quemaduras.

Este hecho ocurrió en un complejo de departamentos ubicado en la colonia El Choyal, muy cerca de la comandancia de Policía, por lo que fueron agentes municipales los primeros en llegar y encontrar uno de los cuatro departamentos, totalmente destruido, además de escuchar los gritos de dolor de una mujer que pedía ayuda para su bebé.

De inmediato los agentes pidieron el apoyo de Bomberos y junto con personal de Cruz Roja sacaron de debajo de los escombros al pequeño, quien tenía dificultad respiratoria, así como a la mujer, quien sufrió quemaduras en 40 por ciento del cuerpo, mientras que su pareja, resultó también con quemaduras en el 20 por ciento de su anatomía.

Cabe señalar que debido a la explosión se causó daños estructurales en el resto de los departamentos por lo que personal de Protección Civil Municipal, determinó la clausura del sitio.

Y esto nos indica la importancia de revisar las líneas de gas y eléctricas con regularidad, para que no nos pongamos en riesgo o a los miembros de nuestra familia, como lamentablemente ha ocurrido en estos últimos días… Esperemos que la familia logre salir adelante.

Habrá que capacitar a buscadoras para evitar distorsión de información

Como reguero de pólvora corrió la información proporcionada por un colectivo de búsqueda de que habían encontrado 50 cuerpos calcinados en una fosa en Santa Ana, la cual se retomó no solo en territorio sonorense, sino a nivel nacional e internacional.

Y fue hasta anoche, alrededor de las 23:00 horas, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) que encabeza Claudia Indira Contreras, emitió un comunicado informando que lo encontrado en esa zona eran dos osamentas completas y otros huesos que acaso corresponderían a una o dos víctimas más.

Obviamente, a nivel nacional e internacional, difícilmente llegará la aclaración, una por la hora en que se hizo ésta y porque está comprobado, que pocas veces se hacen las precisiones una vez que la nota ya circuló, o si se hace, quien vio la primera información se queda con esa idea y pocas veces ven la corrección.

En pocas palabras, se quedan con la idea de la información original aun y cuando esté equivocada.

La cuestión no se debe hacer una declaración al aire, al tanteo, al “ahí se va”, por lo que se debe de contar con especialistas para hacer afirmaciones y más cuando son tan temerarias de señalar ese enorme número de ejecutados y no porque no pueda ser cierto, sino que habría que ver en qué se basaron ¿cómo calcular cuántas personas fueron calcinadas, y a cuántos pertenecen las osamentas?

Creo que en ocasiones puede ganar el protagonismo, y también creo que en este tipo de situaciones es necesario contar con una voz autorizada y sobre todo con conocimiento científico para ofrecer información en forma oportuna, porque de otra forma esto se convertirá en el cuento de nunca acabar y se corre el riesgo de que una y otra instancia pierdan la poca o mucha credibilidad que tengan o les quede.

Por cierto, en Sonora hemos acaparado la atención nacional y extranjera en los últimos días ya que apenas el viernes anterior se localizó el cuerpo torturado del exdiputado Daniel Palafox, en Empalme, luego de que estuvo una semana desaparecido.

Lamentablemente son más las notas negativas, como los feminicidios, fosas clandestinas, ejecuciones, que el saldo positivo.

