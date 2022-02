Golea Al Jazira 4-1 a Tahití

Al equipo campeón de la Primera División de Emiratos Árabes Unidos, le anularon dos goles a través del VAR

El Mundial de Clubes inició con una goliza del anfitrión Al Jazira de 4-1 sobre el AS Pirae de Tahití, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Los goles del encuentro, realizado en el Estadio Mohameed bin Zayed, fueron anotados por Zayed Al Ameri al minuto 5, Ahmed Al Attas (25′), Milos Kosanovic (40′) y Abdoulay Diaby (63′).

La anotación del AS Pirae fue gracias a un autogol de Mohameed Rabii al 48′. Al equipo Al Jazira, campeón de la Primera División de Emiratos Árabes Unidos, le anularon dos goles a través del VAR.

Ahora, el Al Jazira se medirá el domingo en la segunda ronda del torneo al Al Hilal de Arabia Saudita, en tanto que el AS Pirae ya quedó fuera de la competencia.

El equipo mexicano Rayados del Monterrey jugará este sábado ante el Al Ahly de Egipto, también duelo de la segunda fase de la justa que celebra su edición 18.