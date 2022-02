Firma Vadhir Derbez contrato con Pantaya

El CEO de Pantaya y Pantelion, Paul Presburger, dijo estar muy emocionado de trabajar con el actor mexicano, a quien los considera bien establecido y querido por el público

Vadhir Derbez comenzará a trabajar en diversas series y películas para la plataforma de streaming Pantaya, la cual ofrece un amplio catalogo de contenido en español en Estados Unidos.

«Como actor y fanático, tengo un gran respeto por Pantaya y Pantelion (productora asociada)… No veo la hora de ponerme a trabajar y hacer en grande cosas juntos en los próximos años», dijo Vadhir a Deadline.

Además el CEO de Pantaya y Pantelion, Paul Presburger, dijo estar muy emocionado de trabajar con Vadhir, a quien considera un actor y productor bien establecido y querido por el público.

«Su presencia internacional y su versatilidad como creativo combinarán a la perfección con nuestro equipo de Pantaya», señaló Presburger.

En los últimos años Vadhir ha protagonizado diversas películas como: El Mesero y Como si Fuera la Primera Vez, pero también ha ido expandiendo su carrera a otros terrenos, un ejemplo de ello es su participación en la serie británica The First Team y próximamente con la película Savages del director Jorge Xolalpa.