Festeja Derbez nominaciones de CODA

La película CODA, en la que participó el mexicano Eugenio Derbez, recibió tres nominaciones a los premios Oscar, en las categorías de mejor película, mejor actor de reparto y mejor guion adaptado.

En entrevista, Derbez contó que, aunque tuvo muy buenas críticas por su actuación, no esperaba estar nominado.

«No, no (no esperaba estar nominado). En un principio tuve muy buenas críticas pero creo que el papel no tiene la suficiente fuerza para competir con todo este universo de actores de películas maravillosas que hubo este año, pero en ningún momento”, mencionó para el programa Venga la Alegría.

Algo que le gustó mucho de su personaje es que no cayó en el estereotipo en que a veces encasillan a los latinos en Hollywood.

«Es una de las cosas que he siempre luchado desde que estoy en Estados Unidos, de aceptar papeles que rompan con los estereotipos. Y para mí era muy importante que un papel como este, en el que interpreto un maestro de música, que resulta ser mexicano… no tiene nada que ver con narcotráfico, con migración, no soy el pandillero, nada de ese tipo de personajes en lo que nos encasillan a los latinos en Hollywood, eso me encantó. Es un personaje que es trabajador, triunfador, bueno en lo que hace y que es mexicano, eso me encantó”.

Derbez también narró cómo vivieron él y los demás miembros del filme las nominaciones que se anunciaron hoy por la mañana.

«Me levanté a las cinco de la mañana porque tenemos un chat todos los actores de CODA y la directora, hemos hecho un grupo muy bonita, una familia, y quedamos de levantarnos temprano para ver las nominaciones, y muy chistoso porque todos decían ‘yo quiero hacer como que no me importa, pero sí me importa.

«Entonces fue muy emotivo estar conectados todos a través del chat y viendo las nominaciones. Fue una emoción, sobre todo, por mis compañeros”, indicó.

De igual manera, se siente muy contento por la nominación de Mejor actor de reparto para su compañero Troy Kotsur.

«Troy es un ser humano maravilloso, un ser humano único, está conectado con el universo. Me da mucho gusto por él y la directora”.

Para el comediante, CODA muestra un gran problema que viven los hijos de latinos en Estados Unidos que no pueden independizarse por estar atados a su familia.

Derbez comentó que no quiere crear falsas expectativas y por ello no se animó a pronosticar si se llevarían alguno.

«La competencia está difícil, no me gusta crear expectativas falsas, pero para mí la nominación ya es un reconocimiento”, dijo.

Derbez estará filmando a finales de marzo una película, por lo que no podrá asistir a Los Ángeles a la ceremonia, aunque verá con la producción si puede presentarse.