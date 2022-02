Falla penal Cristiano Ronaldo

Se equipo quedó eliminado por sorpresa al caer en la tanda de penales ante el Middlesbrough por 8-7 tras un empate 1-1

El Manchester United quedó eliminado por sorpresa al caer en la tanda de penales ante el Middlesbrough por 8-7 tras un empate 1-1, en el partido que abrió la Cuarta Ronda de la FA Cup.

En la tanda decisiva, todos los jugadores fueron anotando sus lanzamiento hasta el fallo del joven sueco Anthony Elanga (19 años), que condenó a los «Red Devils» y clasificó a Octavos de Final al equipo de la Segunda División.

Antes de llegar a esa resolución, Jadon Sancho había adelantado en el marcador de Old Trafford al United en el minuto 25, cinco minutos después de que Cristiano Ronaldo fallara un penal.

El Middlesbrough, séptimo clasificado del Championship, igualó en el 64′ por medio de Matt Crooks.

Pese a su superioridad y a que tuvo más y mejores ocasiones, el Manchester United no pudo evitar que el partido fuera a la prórroga y luego a los penales, donde la fortuna no le acompañó.

«Estoy enormemente decepcionado. Deberíamos haber ganado y haber liquidado el partido ya en el primera parte», lamentó el entrenador del Manchester United, Ralf Rangnick.

El United, cuarto en la Premier League, deja pasar la posibilidad de salvar su temporada con un título en la antigua y prestigiosa FA Cup, despidiéndose del torneo mucho antes de lo que hubiera esperado.

Todo ello además en medio de un clima muy enrarecido alrededor del equipo tras la detención el pasado domingo de Mason Greenwood por una acusación de violación, agresión sexual y amenazas de muerte.

En lo estrictamente futbolístico de este viernes, la buena noticia fue el regreso del francés Paul Pogba, ausente por lesión desde principios de noviembre y que fue titular.