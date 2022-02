Exigen ex trabajadores pago de su liquidación

Un grupo de trabajadores de la empresa Lechería Ilis S.A. de C. V. acudieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), para exigir a las autoridades que se emita resolución a la demanda que interpusieron hace un año contra los dueños de la compañía para que les pague su liquidación.

Carmen Tiznado, vocera de los afectados, señaló que la empresa ubicada en el Parque Industrial cerró en febrero del 2021 y no se indemnizó a los 53 trabajadores e incluso los dueños se ampararon para no pagar lo que por ley les corresponde.

Mencionó que la demanda incluye el remate del inmueble para que se efectúe el pago de salarios y liquidaciones a los empleados, ya que los dueños de la empresa argumentan que no tienen dinero.

“Hace un año estamos batallando, los remates de la empresa nos los posponen por motivos no fundamentados, a veces dicen que por el Covid o porque no se ponen de acuerdo las partes, y hay trabajadores que no tienen ni para comer, algunos no se presentaron hoy aquí porque no tienen ni para el camión, ni para comer, los dejaron de un día para otro sin trabajo”, manifestó.

Incluso, el nuevo presidente de la JLCA, Juan Antonio González Espinoza, dijo, quien está en ese cargo para ayudar a los trabajadores, está favoreciendo “por dinero” a Atanacio Olguín, presidente de la Asociación Ganadera Local de Valle del Yaqui, y no le importan los trabajadores.

La representante de los trabajadores afectados señaló que el remate del inmueble estaba pactado para principios del mes de marzo y les informaron en la Junta que se prorrogó para abril, porque los dueños acudieron el pasado martes 15 de febrero y les pidieron una prórroga.

“Es una injusticia la que están cometiendo con los trabajadores, están haciendo una guerra contra los trabajadores quienes lo único que están pidiendo es su indemnización nada más, lo que les corresponde” recalcó.