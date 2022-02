Estrena Nodal canción «Ya no somos ni seremos» tras ruptura con Belinda

El tema es parte de su primer sencillo de su nuevo disco titulado ‘Forajido’

Desde antes de la ruptura de Belinda con Christian Nodal, los internautas aseguraban que el cantante sacaría canciones dolorosas cuando terminaran.

Y sí, así pasó.

El cantante de música regional mexicana lanzó ayer el tema «Ya no somos ni seremos». El tema es parte de su primer sencillo de su nuevo disco titulado ‘Forajido’.

De acuerdo con información que él mismo reveló, dedicó dos años de su vida a crear este nuevo álbum. Como era de esperar, la canción se viralizó.

El tema suma en Youtube casi medio millón de reproducciones. Como era de esperar, los comentarios de sus fans no tardaron en aparecer. «Sin hablar de más, sin exagerar, nos cuenta lo que pasó con respeto… grande Nodal y a darle con todo”. «Cuando Nodal dice: “Lo que duró varios meses va dolerme para toda una vida” Bro,I really feel that “.

Si aún no has escuchado la canción, aquí te la dejamos: Este fin de semana también se lanzará un tema en el que colaboró con Maná.