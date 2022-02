Es oficial; Tom Brady se retira

El QB de 44 años publicó este martes un mensaje en su Twitter e Instagram donde dice que lo mejor es dejar el campo de juego a las nuevas generaciones

Tom Brady, ganador de siete Super Bowls, hizo oficial su retiro de la NFL.

El QB de 44 años publicó este martes un mensaje en su Twitter e Instagram donde dice que lo mejor es dejar el campo de juego a las nuevas generaciones.

«Es difícil para mí escribir esto, pero aquí va: ya no voy a hacer ese compromiso competitivo», escribió Brady en una larga publicación.

«Me ha encantado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención».

Brady ha manifestado durante mucho tiempo su deseo de pasar más tiempo con su esposa, Gisele Bundchen, y sus tres hijos a pesar de seguir jugando en la cima de su carrera.

Con esto, pone fin a la novela que se manejó desde el pasado sábado, cuando algunos medios informaron que dejaría de jugar.

El mismo Brady declaró ayer por la tarde que todavía no había tomado una decisión, aunque esta mañana confirmó las versiones sobre dejar los emparrillados.

«Reflexioné mucho la semana pasada y me hice preguntas difíciles», agregó el deportista en su publicación. «Y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Mis compañeros de equipo, entrenadores, compañeros competidores y fanáticos merecen el 100% de mí, pero en este momento, es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de atletas dedicados y comprometidos».

Seis anillos con los Patriotas

El mariscal de campo militó gran parte de su carrera con los Patriotas de Nueva Inglaterra, con quien ganó seis anillos, y las últimas dos campañas jugó con los Bucaneros de Tampa Bay, con el cual sumó otro título.

Fue la selección 199 en el draft del 2000 y reemplazó a un Drew Bledsoe en 2001 para llevar a Nueva Inglaterra a una victoria en el Super Bowl sobre los favoritos Rams esa temporada.

Se coronó nuevamente con los Pats en el 2003, 2004, 2014, 2016 y 2018. Cerró sus campeonatos con el título con Tampa Bay en el 2021.

Brady puede presumir con sus siete anillos el tener más títulos que los equipos más ganadores de la NFL: los Patriotas y Acereros, ambos con media docena.

Llegó a los Playoffs 19 veces, ganó 18 títulos de división, tuvo marca de 10-4 en campeonatos de conferencia y 7-3 en Super Bowls.

«Un competidor y líder increíble, su carrera estelar es notable por su longevidad pero también por la excelencia sostenida que mostró año tras año», dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado.