En pocas palabras

Al parecer el presidente López Obrador tiene más enemigos de los que él creía

Todo parece indicar que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene más enemigos de los que él creía y, después de cumplir tres años en el poder, están saliendo a dar la cara públicamente. El Mandatario nacional cometió un error garrafal, acusar falsamente a medios de comunicación y a periodistas, situación que no ha podido comprobar, creando una “bola de nieve” que cada día crece más. e enredó tanto en sus mentiras que ya no puede salir al grado de decir que ya no aguanta…A como se están poniendo las cosas, es capaz de manipular la elección del 10 de abril para perder y que la gente vote en su contra y tenga que renunciar al cargo…Es capaz de todo.

A la actual administración todos los días le están descubriendo nuevos casos de corrupción, que no pasaban, supuestamente, por la mente del presidente. En tan solo tres años la corrupción ha superado a la de los últimos seis presidentes (36 años), y apenas vamos a la mitad del camino. Los mexicanos esperan que López Obrador utilice sus oficinas de comunicación social para defenderse de todos los ataques que ha recibido en lo que va del presente año. El presidente ya no siente lo duro, sino lo tupido…Esta situación podría llevarlo a su caída en las preferencias del pueblo.

Hasta ahora López Obrador sigue teniendo las preferencias de la mayoría de los mexicanos, pero ya no como antes, ha perdido muchos puntos, por la forma de gobernar y por la falta de resultados de la administración federal, con una excesiva inflación en los productos y servicios, principalmente los básicos; desempleo, corrupción, violencia… Las obras grandes que identificarán a su gobierno, como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya y Tres bocas, son inversiones que cuestan mucho dinero y que no eran de primera necesidad.

Todo México conoce a López Obrador y sabe de lo que es capaz. Es un buen manipulador de masas que podría hasta llorar públicamente en las mañaneras para hacerse el ofendido e inocente de todo lo malo que se dice de él, principalmente de los hechos de corrupción de su familia, aprovechando el poder presidencial. Ahora sí sus enemigos aprovecharán todo lo que está a su alcance para irse contra él. Y, como hay muchos medios y periodistas ofendidos, publicarán todas las denuncias…El presidente ha atacado a los periodistas sin tener bases y esto es muy delicado.

Ahora los reporteros que cubren la fuente de la presidencia lo tienen todos los días a primera hora para preguntarle sobre el tema de la corrupción de la familia presidencial, cosa que seguirá mintiendo hasta que vuelva a caer en las redes de sus mentiras…Ser candidato de oposición es fácil, pero ser jede del poder Ejecutivo (presidente de México), no, como él lo asegura. Las acusaciones en contra de Carlos Loret de Mola, solo fue el inicio de una serie de acusaciones de presidente López Obrador. Ahora, según el presidente todos los periodistas son corruptos.

A como van las conferencias de prensa mañeras del presidente, estas podrían terminar, me han comentado, que estas no son para todos los periodistas, solo para reporteros de los medios de comunicación afines al mandatario, pero hay muchas cosas que no se pueden tapar “con un dedo”, como la supuesta corrupción de la actual administración pública federal, en donde todos los medios tienen la obligación de publicarlas, así como la defensa que haga el presidente. Con ese solo hecho, mencionan el tema que está en bocas de todos los mexicanos y del mundo.

Es que después de estar viviendo tres años en un país de cero corrupciones y deteniendo a funcionarios corruptos del pasado, aparecen familiares en actos muy obscuros que no ha podido aclara el presidente López Obrador…Luego se va en contra de los periodistas que han denunciado estos hechos de corrupción, es cuando la ciudadanía se da cuenta que todos los gobiernos son corruptos, incluyendo al actual, que navegaba en los mares de honrades y honestidad. El presidente sabe bien que el poder marea y hace caer en tentaciones de corrupción.

En Sonora todavía no se termina la “cuatro carriles”, ni el Hospital General de Hermosillo

En Sonora López Obrador no ha podido terminar el Hospital General de Hermosillo, que lo dejó casi terminado el presidente Enrique Peña Nieto: Le faltaba el equipamiento…y todavía le falta. Tampoco ha terminado la carretera de cuatro carriles, que solo le faltaban 14 kilómetros para su conclusión y que en tres años no se ha concluido. Solo por citar dos ejemplos y, ha estado en el estado 14 veces, creo.

Viene a Sonora porque le gusta mucho la carne asada y los frijoles refritos, acompañados con tortillas harina sobaqueras. Qué bien que nos visita, bienvenido, un turista más…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con le favor de Dios.

