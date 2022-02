El pueblo le está perdiendo el respeto al Ejército, porque los traen de policías

Las fuerzas armadas han estado muy publicitadas en este sexenio y son utilizadas para diversas tareas que se le antojan al presidente; ahora las traen de policías, en donde en muchas entidades del país les han perdido el respeto, al grado de desarmar a los soldados y sacarlos de los municipios. Esto trae muy molestos a las tropas y algunos soldados con rango. Esa no es la función del Ejército Mexicano, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, debe de consultarlo con los jefes militares. No hay que degradar al ejército al darles tareas que no las de ellos.

Además, los soldados no están capacitados para detener personas que cometen delitos del fuero común o federales, sino para defender a México y a los mexicanos en caso de una invasión extranjera, principalmente. Asimismo, para prestar ayuda a la población civil en casos de desastres naturales…En los últimos años han traído a los miembros de nuestro honorable ejército en tareas policiacas, por lo que estos no han dado resultados, por la sencilla razón de que no se enfrentarán a delincuentes a balazos porque no es responsabilidad de ellos, tan sencillo así.

Esto lo consulté con tres miembros de Ejército, que por razones obvias no publicaré sus nombres, pero se mira la actuación de los soldados en los hechos de violencia que se registran a diario en la entidad, en donde ellos llegan hasta que vuelve la calma. Podrían llegar y echar bala, pero en esos enfrentamientos puede morir gente inocente, como ha ocurrido en muchas ocasiones…Los soldados protegen a las familias en caso de que los maleantes quisieran hacerles daño, no para hacerle al héroe.

Los policía federales, estatales y municipales, sí están preparados para enfrentarse a los delincuentes, pero en ocasiones tampoco lo hacen, porque los “malos” traen armas mucho más poderosas de las que ellos utilizan, por lo que se ven superados en armamento y en personal. Los grupos de criminales preparan muy bien a los nuevos integrantes a las bandas, por lo que no son fáciles de capturar. Además, el delincuente va preparado a todo, sabe que en cualquier momento puede caer abatido y morir…Los policías lo piensan más para entrarle a los balazos.

No sé cuándo gana un policía federal, estatal o municipal, pero no creo que lo suficiente para arriesgar sus vidas…Ni siquiera ganan bien, tomando en cuenta a la labor que realizan. Los policías más bien su tarea es preventiva y de investigación, cuando los hechos se dan…Sin embargo, se agarran al tú por tú contra los delincuentes y, en ocasiones, son grupos del crimen organizado que no tienen nada que perder…Los policías por lo general tienen una familias, padres, esposa e hijos, hermanos. Los delincuentes también, pero escogieron el camino del mal y saben cuál será su final.

Resulta que la violencia en Caborca se debe a “pleitos” entre los “chapitos” y Caro Quinteto

La violencia en el estado de Sonora sigue desatada en municipios como Caborca, donde los choques por la plaza entre los hijos de “El Chapo” Guzmán y otro cártel han convertido este municipio en un campo de batalla en días recientes y tiene a la población aterrorizada.

El origen de esta inesperada guerra es el control de la plaza, hoy en manos de Rodrigo Páez -sobrino del capo Rafael Caro Quintero-, y evidenció la falta de estrategia, diagnóstico e inteligencia para atender el grave problema de la seguridad pública en Sonora, situado en el noroeste de México y fronterizo con Estados Unidos.

Entre la noche del 15 de febrero y la madrugada del miércoles 16 de febrero, dos convoyes de Los Chapitos -tres de los hijos del capo, hoy preso en Estados Unidos, que dominan uno de los brazos del poderoso cártel de Sinaloa– irrumpió en la localidad con decenas de camionetas blindadas.

Durante horas sitiaron Caborca y asesinaron a dos hombres y secuestraron a cinco jóvenes, que finalmente fueron liberados.

Los cinco jóvenes secuestrados están bien pero no quisieron prestar declaración ante las autoridades, tal y como explicó este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los vehículos, con sicarios abordo, recorrieron las calles por más de seis horas sin que ninguna autoridad defendiera a los pobladores, a pesar de que hay cuarteles del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la región.

“Parece que lo de Caborca fue una exhibición de poder de los grupos criminales que nos habla de dos posibilidades. Una rendición ‘de facto’ de la autoridad estatal y municipal o un contubernio, un permiso, que de manera ilegal pudieran haber dado las autoridades”, dijo este miércoles el profesor del Tec de Monterrey y experto en seguridad Juan Carlos Montero.

Mientras tanto, en Caborca y en el vecino municipio de Pitiquito, los habitantes padecen un toque de queda impuesto por la alcaldía, que pidió a la población que se abstenga de realizar actividades comerciales, lúdicas o deportivas después de las 10 de la noche. Pero la gente se encierra en sus casas desde que el atardecer, mucho antes de que arranque oficialmente el toque de queda.

Como uno de los municipios con mayor extensión territorial del país, pues va desde la costa del mar de Cortés hasta la frontera con Arizona en Estados Unidos, Caborca es considerado como un lugar estratégico para la operación de grupos criminales. Su condición desértica, su orografía escarpada y su gran extensión dificultan la vigilancia de las agencias de seguridad en ambos lados de la frontera.

“Me parece que la política del Gobierno de México y en este caso del gobernador Alfonso Durazo (ex ministro de Seguridad del Ejecutivo de López Obrador) ha sido la de evitar el enfrentamiento para evitar las masacres. Eso lleva a un vacío de autoridad”, explicó Juan Carlos Montero…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

