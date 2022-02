Qué cobarde, que vergüenza para el país es el ministro Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) afirmó la tarde de este miércoles, que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación «justificó» la muerte de los 49 niños de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora… El martes por la noche, en la presentación de un libro suyo, Zaldívar reveló que hubo una «operación de Estado» en la administración del expresidente Felipe Calderón para proteger a la Primera Dama, Margarita Zavala. Hoy, en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Zaldívar insistió en la presión por parte del gobierno federal y contó por qué, en su momento, no dijo nada.

Afirmó que, debido a la presión por visitas de varios funcionarios federales, además de Fernando Gómez Mont, entonces secretario de Gobernación, llegó a temer no estar presente en la sesión para presentar su proyecto, por lo que pidió a sus asistentes subirlo si a determinada hora él no estaba allí. A pregunta de la periodista, dijo que no reveló nada en ese tiempo porque el entonces presidente del Máximo Tribunal, «me pide que para cuidar a la Corte yo no salga a medios». Recordó que se refería a Guillermo Ortíz Mayagoitia. «Yo fui institucional», dijo.

Dijo que no tuvo contacto directo con Calderón, pero sí con sus funcionarios, incluidos titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. «A Germán Martínez le consta», dijo a la periodista.

Recordó que con él votaron sólo los ministros Silva Meza y Sánchez Cordero, y su proyecto perdió 3 contra 8. Afirmó que en 2011 el columnista de EL UNIVERSAL, Salvador García Soto, documentó la visita del secretario de Gobernación y sus presiones. Descartó presiones del gobierno actual del presidente López Obrador y rechazó que la revelación sea un distractor para desviar la conversación actual. Descartó también que le interese ser fiscal general.

En manos de quién estamos, en manos de quién está el país, nada más y nada menos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el honorable ministro Arturo Saldívar…Qué poco hombre, qué vergüenza para México…Qué ofensa para los sonorenses y, en lo particular, para los padres de familia de los 49 niños fallecidos y los lesionados…Este señor, no debe de permanecer en puestos público que hoy ocupa, además, se debe de investigar a fondo.

Paralizan la ciudad manifestación de jubilados y pensionas del ayuntamiento de Hermosillo

Los trabajadores jubilados y pensionados del ayuntamiento de Hermosillo lograron el objetivo de paralizar el primer cuadro de la ciudad, para exigir los vales de despensa que les fueron suspendidos por las autoridades municipales. Se dice que la autoridad les ofreció la mitad de los apoyos, pero los afectados rechazaron la oferta. Los extrabajadores, unos en sillas de rueda, muletas y caminado, marcharon por las principales avenidas de la ciudad, provocando un caos, poco antes de media día. Estas medidas de presión continuarán este jueves.

Las autoridades han informado que no tienen contemplado dentro del presupuesto esos apoyos, por lo que tendrán que pedir prestado, con la autorización del Congreso del Estado, para que los vales de despensas les sigan llegando en forma permanentes a los extrabajadores. Creo que algo se tiene que hacer para solucionar esta situación, como pedir la intervención del Gobierno del Estado, o de la Federación. Los extrabajadores, que son alrededor de mil 300. no deben de caminar por las calles en esas condiciones de salud y alguien les tiene que echar la mano.

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, es una persona muy humanitaria, pero si el ayuntamiento no tiene dinero para solventar eso gastos, no los puede pagar de su bolsillo. Además, se trata de que ya queden institucionalizadas esas prestaciones para todos los extrabajadores. También, hay que investigar de dónde salían antes esos recursos económicos, porque los anteriores alcaldes no pedían cooperación entre los funcionarios. Si se les entregaban esos vales, de algún lugar debieron haber salido esos dineros.

Se castigará con prisión a las personas que tomen las casetas de peaje y que además cobren

A partir de este miércoles se castigará con prisión a todas las personas que cierren carreteras, tomen casetas de peaje y que cobren para beneficio personal o de grupos, por lo que hay que esperar para ver que repercusión tiene esta medida en la tribu yaqui y de otras personas que nomás se les antoja cierras tramos de la “cuatro carriles”. Los yaquis hacen negocio todo el año y, hasta ahora, no ha habido autoridad que los castigue. Me imagino que los gobernadores de los ocho pueblos indígenas ya llegaron a un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No sé qué les prometería el presidente, pero, en el supuesto caso que no les cumpla, los yaquis tomarán venganza de una forma u otra, para hacer cumplir el acuerdo no cumplido. Esto repercutiría en la administración estatal y, por supuesto, en el gobernador Alfonso Durazo Montaño…En Sonora existen grupos muy identificados que les da por tomar casetas, además de pedir ayuda a los automovilistas y choferes de camiones de carga para sostener sus movimientos de protesta. Me supongo, que el gobierno llegó a un arreglo con los líderes de estos movimientos.

Está bien, eso es hacer política, llegar a acuerdos entre las partes, nada más que no fallen las autoridades porque entonces las cosas se ponen peor y vienen los problemas. Esta nueva ley beneficiará a los usuarios de las carreteras, principalmente a los de la “cuatro carriles” que cruza el estado de Sonora desde Estación Don, en los límites con el estado de Sinaloa, hasta el municipio de Nogales, frontera con la Unión Americana. Las tomas de casetas ponen el tránsito muy lento, pero los camiones de carga de ahorran un buen dinero…También los automovilistas. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.