El gobierno les avisa a los delincuentes que enviará a agentes federales, para que se escondan

El Gobierno federal no tiene por qué avisar públicamente que enviará agentes federales a la región de Caborca, o a cualquier otro municipio del estado, como dándoles “el pitazo” para que abandonen el lugar o se escondan los delincuentes. Cuando llegan estos encuentran mucha tranquilidad y como si nada hubiera pasado en días anteriores. Es cuando el ciudadano común y corriente, como usted y yo, empezamos a dudar de las autoridades de los tres niveles.

Cuando llegan los federales no encuentran a nadie en la calle, pero sí les dejan droga a la vista para justificar que se está trabajando. Este es un juego que lo hemos observado durante muchos años, por lo que no aguanta una nota de “ocho columnas” en los diarios locales, al menos que de plano no haya algo más importante. Caborca es un municipio pequeño, de pocos habitantes y tiene una criminalidad de una urbe como Los Ángeles, California y Nueva York, EU.

La información que proporcionan las autoridades no dice de donde son los muertos que quedan regados en los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado, o de criminales y la policía, pero si estos son de la región se va a quedar solo el pueblo. Y, lo más lamentable, los detenidos y los fallecidos son jóvenes en la edad de producir para hacer crecer al estado. No creo que sean de la región del Desierto de Altar, pero sí de jóvenes que su destino final es Estados Unidos.

Estos jóvenes, los locales y los de fuera, la necesidad lo ha empajado a caer en las “garras” del crimen organizado y quedan “enganchados” y ya no pueden salir, unos y, otros, les gustó el trabajo en donde de gana bien y en dólares…En México y, por supuesto, en Sonora, hay mucho desempleo, y el empleo disponible es mal pagado, por lo que no se puede avanzar mucho. Los jóvenes salen de las universidades y no encuentran empleo… Esto lo saben los gobiernos.

Los gobiernos deben de establecer en forma conjunta un sistema en donde se atienda a los estudiantes recién egresados de las universidades públicas y privadas, para buscarles oportunidades de trabajo en el sector privado o en sector público, o becarlos para que continúen sus estudios en otras regiones del país o del extranjero. De esta forma los muchachos no serían “enganchados” por las fuerzas del mal y trabajarían para hacer más grande nuestro estado.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño sabe bien de la importancia de estudiar y prepararse, él es un estudioso y académico, por lo que solo es cuestión de que sus secretarios se “pongan las pilas” y le planteen programas de atención a los jóvenes egresados de las universidades. También, para los egresados de preparatoria, secundaria y demás, que por diversos motivos abandonaron sus estudios. Hay mucho jóvenes, mujeres y hombres, sin empleo, o que ganan el salario mínimo.

No es saludable involucrar a la ciudadanía en asuntos de seguridad pública

No es nada saludable involucrar a la ciudadanía en tareas que tengan que ver con la delincuente organizada, porque los “malosos” se podrían ir contra las personas que estén ligadas con las autoridades. Vale más dejarles esos asuntos a los cuerpos policiacos, ya que, si una persona denuncia a las bandas criminales, por más secreta que sea esta información, tarde o temprano esto se sabe y es cuando trae consecuencias en donde se pueden perder la vida.

Las corporaciones policiacas tienen la obligación de dar con los criminales que distribuyen droga y dar con los diversos lugares en donde se almacenan todo tipo de sustancias tóxicas. Que los agentes federales, estatales y municipales investiguen para dar con los almacenes en donde se encuentran…Los hechos nos demuestran que hay mucha droga y armas en Sonora y, por supuesto, debe de haber cabecillas de las bandas criminales…En Caborca hubo cinco detenidos, que los investiguen para dar con los jefes.

El Gobernador Alfonso Durazo Montaño declaró este martes en conferencia de prensa, que realizará una “limpia” en las policías de los municipios ubicados en el Distrito de Altar y en la región conocida como del “tercer mundo”, Altar, Pitiquito, Caborca, entre otros…Podrá correr a los policías estatales comisionados en esa región, pero no a los municipales, porque esto solo lo pueden hacer los alcaldes. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios

Correo Electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteron