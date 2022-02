Se esperan tumultos en la regularización de vehículos extranjeros; yo no lo creo

Muchas personas creen que habrá tumultos en la regularización de vehículos extranjeros que está por iniciar en Sonora, pero yo no lo creo, ya que el costo será entre 8 mil quinientos y los 10 mil pesos por vehículo, que, a cómo está la situación económica, muchas familias no podrán pagar esa cantidad de dinero. Las operaciones de importación las podrán realizar aquellas personas que tengan dinero, pero no las de bajos recursos económicos. Los adinerados han estado comprando vehículos en el “otro lado” en los últimos días y pagándole a personas para que se los traigan.

La regularización podría llegar hasta los 15 mil pesos, sumándole las placas nacionales y otros pagos en la tesorería estatal. No se ha dicho nada todavía por parte de las autoridades, ni de las empresas afiliadoras de vehículos, sobre qué unidades se podrán regularizar, porque por las calles de los 72 municipios de Sonora circulan autos de todo tipo y marcas, desde americanos, hasta europeos y asiáticos. Los vehículos deben de ser aquellos que están considerados como de trabajo, como Chevrolet, Ford, Dodge, entre otros, pero no de lujo… Así ha sido siempre.

Las personas que cuenta con sus vehículos extranjeros desde hace tiempo, los están vendiendo para comprar otro de más reciente modelo y en mejores condiciones físicas, ya que, a como se encuentras los bulevares, calles y avenidas, principalmente en Hermosillo, es mucho el desgaste que sufren. Sin embargo, hay que confiar en el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, que se comprometió con la ciudadanía a que taparía todos los baches…Si Toño tapa la mayor parte de los baches de Hermosillo, asegura la reelección como alcalde…Además, es carismático.

Hermosillo sin baches, se convertiría en la ciudad capital de un estado más bonita del país, pero, siempre tiene que haber un, pero, es necesaria la participación de todos sus habitantes. Nuestra capital es una ciudad muy limpia. En los tiempos de presidenta municipal de doña Alicia Arellano Tapia de Pavlovich, mamá de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, Hermosillo fue reconocida como la ciudad capital de un estado más limpia de México…Creo que el Toño puede lograr esa hazaña nuevamente. Es cuestión de que todos nos pongamos las pilas.

Además, en aquellos años (1979-1982), la ciudad era muy tranquila, con todos los señalamientos de tránsito y, los conductores más ordenados y respetuosos…Bueno, les estoy hablando de hace 40 años, cuando no había tanto tráfico vehicular y Hermosillo era un pueblo tranquilo. Es importante volver a esos tiempos, en donde todos respetemos los reglamentos de tránsito, que no tomemos los bulevares de pistas de carreras y que manejemos por las calles y avenidas como se nos indica…Creo que sí se puede, la mayoría de los hermosillenses lo deseamos. ¿Lo intentamos?

Autoridades investigan el incendio ocurrido este miércoles en el Tianguis del Héctor Espino

Elementos de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de la Coordinación Estatal de Protección Civil atendieron el reporte de un incendio en el Tianguis Héctor Espino en Hermosillo, Sonora. La dependencia colaboró con elementos de Bomberos, quienes se encargaron de mitigar el siniestro que afectó un bloque integrado por 12 locales. Afortunadamente no se reportaron afectaciones de algún tipo a personas y solamente se registraron pérdidas materiales en el lugar.

Cabe recordar que la Coordinación Estatal de Protección Civil realizó el pasado 2 de febrero una inspección a locales comerciales pertenecientes al mismo Tianguis del Héctor Espino. En ese entonces, la Dirección de Inspección y Vigilancia emitió una serie de observaciones a subsanar por parte de los locatarios, como la ausencia de extintores, cableado y conexiones inadecuadas, falta de detectores de humo y un sistema integral de suministro de energía eléctrica inadecuado según la Norma 001-SEDE-2012.

También se solicitó un certificado de instalación eléctrica emitido por unidad verificadora conforme a Normatividad vigente. Además de lo anterior, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió oficio de solicitud de verificación de las instalaciones eléctricas a la Comisión Federal de Electricidad el día 08 de febrero del año en curso. Y, ¿qué pasó, cumplieron?…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

