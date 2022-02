Enoja a vecinos de la Centenario apertura de “antros” en el sector

Creo que reaccionaron tarde los vecinos de la exclusiva colonia Centenario de Hermosillo, al protestar por la próxima apertura de una casa-habitación que se convertirá en restaurante y cantina. El lugar se ubica en una zona residencial en el cruce de las calles Emilio Beraud y Rodolfo Campodónico, en donde en últimas fechas se ha llenado de este tipo de negocios, terminando con la tranquilidad de sus habitantes. Esto ha traído más movimiento a todo el sector. Los vecinos están luchando porque no se abra este nuevo negocio y, lucharán, para que se cierren los otros.

En este espacio ya habíamos comentado esta situación, en donde señalábamos que se nos hacía raro que los vecinos de la colonia Centenario no se hubieran quejado, porque prácticamente se perdió la tranquilidad en este sector de la ciudad, uno de los más antiguos y tranquilos de nuestra capital sonorense… Además de los restaurantes y cantinas, también se construyó un hotel, en la ex residencia del exgobernador de Sonora, Álvaro Obregón Tapia. La “casa del pueblo”, le decían.

Las “malas lenguas” decían que la hermosa residencia se había construido con dinero del pueblo, porque el gobernador, era hijo del General Álvaro Obregón, expresidente de México…Por cierto, el hotel se llama Quiriego, yo creía que era de una familia de la región del mayo, pero no. Un trabajador del mismo me dijo que el lugar pertenece a una familia de apellido Padrés. Este hotel también cuenta con un restaurante-Bar. Me comentan trabajadores de los restaurantes que se tienen programados abrir más de este tipo de negocios.

Las autoridades aseguran que este restaurante-cantina que se encuentran en remodelación todavía no cuenta con los permisos requeridos, pero se da como un hecho su apertura, porque es mucha el dinero que se le está invirtiendo, así como pasó con las otras residencias que se podrían llamar históricas…

Por cierto, se encuentra tres restaurante y enseguida, la casa Diocesana de la Arquidiócesis de Hermosillo, que es habitada por monjas y visitadas por sacerdotes de todo Sonora y, por los arzobispos Ruy Rendón Leal y Ulises Macías Salcedo. Vamos a ver qué pasa.

Puede apostar doble contra sencillo que en unos días abrirá sus puertas este nuevo restaurantes y cantina, porque son negocios que vienen a activar la economía, dan empleos a mucha personas, además, pagan muy buenos impuestos al municipio y al estado…¿Y, los vecinos?, que se aguanten, que se pongan tapones en los oídos para que no escuchen los ruidos de los vehículos en horas de la madrugada y, los escándalos de los borrachos…Negocios son negocios y no se van a sacrificar por “unos cuantos vecinos inconformes”, dirán los funcionarios municipales y estales.

Miguel Ángel Murillo tomará protesta como director administrativo de CIAD-Conacyt

El licenciado Miguel Ángel Murillo Aispuro, tomará protesta en los próximos días, como director administrativo del CiadConacyt, con sede en Hermosillo, institución académica y de investigación de gran prestigio nacional e internacional…Qué bien por el buen amigo, una persona talentosa, preparada en lo académico y en lo político. Nada más tiene un defecto, es muy trabajador.

Le irá muy bien al Ciad y a todas las personas que buscan una superación personal y profesional en esa casa de estudio…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

