Ni la presencia del presidente López Obrador frenaron la violencia en Sonora

Ni la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y los cientos de militares que lo resguardaban, evitaron los acribillamientos y las muertes violentas en los municipios de Cajeme y Hermosillo, entre otros. Mientras las autoridades anunciaban planes para acabar con la violencia

en Sonora. Las promesas del presidente vienen desde la anterior administración que presidió la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y cada vez en aumento los crímenes, asaltos a mano armada a comercios, bancos, casa habitación y transeúntes. ¿Qué tanto hay que esperar?

Los hechos de violencia se registran todos los días en Sonora, cuando no es en uno es en otros de los 72 municipios que existen en la entidad, por lo que ya era hora, después de tres años del gobierno federal, que el presidente tenga un plan, no para acabar con la violencia, sino para evitar que este siga creciendo al grado de no poder las familias salir de sus casas con confianza a los parques a caminar…Aunque nos duela decirlo, Sonora se ha convertido en un estado violento y esto, al parecer, no les preocupa mucho a las autoridades.

Las muertes violentas se registran a diario en el territorio sonorense y no se ve que las autoridades de los tres niveles de gobierno, que tengan un plan para evitar más muertes. La ciudadanía se está cansando de escuchar tantas promesas de los gobiernos y en cualquier momento pueden salir a las calles para exigirles resultados. Sonora es uno de los estados menos violentos del país, pero no hay que llegar a los extremos, como está sucediendo en otros, en donde la gente ha tomado las armas y se ha enfrentándose entre sí…Esto no debe suceder.

El gobierno federal está promoviendo los enfrentamientos entre la población civil, mientras que las autoridades se “lavan las manos”. No es posible que las fuerzas armadas no puedan frenar la violencia, como tampoco es posible que los civiles se estén armando con armas largas y cortas de alto poder. Armas que solo son autorizadas para los soldados y en esta situación que se encuentra el país cualquier “vago” trae fajada en la cintura una pistola calibre nueve milímetros y, en su vehículo, o en sus casas, tienen armas como AK-46, conocidas como “cuerno de chivo” y R-15.

Al presidente López Obrador solo le queda un año efectivo al frente del país, el 2022; el otro, el 2023, es un año en donde los partidos se empiezan a organizarse en lo interno para seleccionar a sus candidatos y, a medio año 2024, se llevan las elecciones en donde se elige al nuevo presidente de México, a nuevos senadores, diputados federales y locales y, los 72 presidente municipales de la entidad…Desde esa fecha, ya empieza a gobernar el presidente electo de México y es cuando López Obrador pasará a segundo término, más si el nuevo presidente es de oposición.

Como se dice en política, este sexenio ya se terminó, si se va o se queda López Obrador es la misma, el daño ya está hecho. La revocación de mandato no tiene caso que se lleve a cabo, vale más dejar las cosas como están. ¿En qué se beneficia el pueblo de México, volver a empezar a mediados de sexenio? Dice el dicho popular, “más vale malo por conocido, que bueno por conocer”. Vale más dejar a López Obrador a que siga jugando al presidente, porque se mira que se divierte mucho. Aunque en ocasiones se nota que ya le está enfadando el juego, cuando lo critican.

Auditará ISAF obras del plan Hermosillo CRECE: Toño Astiazarán

“Uno de los principales reclamos de la gente es que cuando las obras se construyen, luego, luego estamos padeciendo los problemas de la mala calidad, por eso he pedido a las titulares de Infraestructura y Tesorería Municipal que celebremos este acuerdo con el ISAF”, manifestó Antonio Astiazarán Gutiérrez.

El presidente Municipal de Hermosillo explicó que el “Acta de Inicio de Auditoría” con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), que se firmó este lunes, es un acuerdo de trabajo que faculta a esta última institución para supervisar la ejecución correcta de cada uno de los proyectos en los que se invertirán 550 millones de pesos dentro del plan Hermosillo CRECE.

Lo firmaron el propio presidente Municipal y sus colaboradoras, Astarté Corro Ruiz, Coordinadora de CIDUE, y Flor Ayala Robles Linares, Tesorera Municipal, mientras que por el ISAF signó el documento María Judith Rivera Piri, directora General de Obra Pública.

El alcalde señaló que se trata de una figura prevista en la ley, que la administración municipal solicitó procurando una transparencia proactiva y atendiendo a su vez una muy legítima demanda de la gente, en el sentido de que el dinero se invierta con eficiencia y que ello se traduzca en obras de calidad.

Señaló que la auditoría en tiempo real significa que las y los ciudadanos puedan conocer, no solamente lo que la Ley de Transparencia obliga a hacer público, sino también aportará información adicional importante como quién es el contratista, la calidad constructiva y el cumplimiento o no del calendario de trabajo.

“Nosotros lo estamos solicitando de manera voluntaria, porque queremos ser proactivos en el tema de la transparencia y combate a la corrupción”, estableció Astiazarán Gutiérrez…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios

