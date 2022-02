Se le desmorona el país al presidente López Obregón; el pueblo lo sigue queriendo

Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le está desmoronando el país en las manos y, a poco más de tres años de su administración, perdió el control de todo, los grupos del crimen organizado han crecido, según economistas independientes y maestros universitarios, México se encuentra en recesión, se ha elevado la inflación en forma alarmante, cada días son más y en diferentes entidades los enfrentamientos a balazos, en donde mueren personas inocentes, cada día son más los municipios controlados por criminales, etc, etc.

La revocación de mandato, programada para el 10 de abril, es una buena oportunidad y votar para que López Obrador deje la presidencia y venga otro, u otra, a gobernar, o, para que siga adelante y termine su período de seis años…Ese día habrá elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), en donde la ciudadanía podrá salir a votar libremente en las casillas que se instalarán en los mismos lugares en donde se colocaron en las elecciones constitucionales en donde se eligió al presidente y senadores. Todo se encuentra listo para la elección. Qué bien.

Muchas personas están en contra de este teatro del IFE, pero fue obligado prácticamente por el presidente López Obrador, en donde este, está seguro de que la ciudadanía votará porque se quede como Primer Mandatario. Sin embargo, en política pueden pasar muchas cosas y sorprender hasta los más expertos analistas.

Los priistas no se veían en un tercer lugar apenas tres años atrás. El PAN ocupa el segundo lugar y, Morena, el primero…Muchos priistas aún no lo creen, pero es tan real que la dirigencia estatal del PRI y sus militantes, todavía no asimilan la derrota.

Si López Obrador logra una buena votación, podría cambiar la constitución y reelegirse, o, que el próximo candidato de Morena en las elecciones de 2024 resulte ganador base en la votación de la Revocación de Mandato… Hasta ahora, la mayoría de los mexicanos en edad de votar y con credencial de electoral vigente, no tienen pensado presentarse a las urnas a votar, porque lo consideran solo un show…Sin embargo, creo, que será interesante que las personas que hablan mal del presidente, salgan y los expresen a través del voto ciudadano, como debe de ser.

En lo personal creo que el presidente López Obrador saldrá adelante en la votación, para que siga al frente del país hasta el final de su mandato, hasta el día de hoy, se encuentra muy arriba en las preferencias electorales y no creo que en dos meses más la personas cambien de opinión.

Es que el Primer Mandatario del país es muy buen político, mal gobernante, pero buen político, de eso no hay duda…Lo que pasa es que se le está acabando el tiempo y cada día su administración está cometiendo muchos errores políticos, la mayoría de ellos, por proteger a sus familiares.

A todos los presidentes, gobernadores y alcaldes les ha pasado lo mismo, por proteger a sus familiares y amigos, algunos hasta han pisado la cárcel y otros siguen encerrados. Por eso, deben de tomar decisiones con la cabeza muy fría, sin embargo, les gana el lazo familiar y caen en las redes del poder. Los presidentes y gobernadores en ocasiones piensan que siempre van a tener poder político, pero no es así, terminando su mandato este se acaba…Esto les pasa a personas que se sienten poderosas: A policías, alcaldes, diputados, senadores y hasta algunos periodistas.

Disminuirá CEA en 50% dotación de agua en sector sur de Hermosillo

Del lunes 14 al lunes 28 de febrero, todas las colonias del sur de Hermosillo contarán con horarios de servicio sectorizados, debido a que se recibirá la mitad del agua que llega vía el Acueducto Independencia hacia la planta potabilizadora. Este programa de distribución obedece a que la Comisión Estatal del Agua ha programado los trabajos de mantenimiento preventivo en los equipos e instalaciones de la planta potabilizadora sur, y para llevarse a cabo se requiere disminuir el 50% de la producción durante dos semanas.

Por tal motivo, Agua de Hermosillo tendrá acceso solamente a 550 litros por segundo para inyectar a la red que distribuye a todas las colonias del Vado del Río hacia el sur de la ciudad.

Se estima una afectación a más 75 mil usuarios distribuidos en 100 colonias. El organismo operador ha preparado un calendario en el que se incluyen tres horarios y áreas geográficas, con el objetivo de que la ciudadanía pueda contar con el líquido vital diariamente por espacios distribuidos en seis horas de servicio.

El horario matutino comprende de 05:00 a 11:00 horas; el horario vespertino, de 13:00 a 19:00 horas; y el nocturno será de 21:00 a 04:00 horas. Es por ello que Agua de Hermosillo hace un llamado a todos los usuarios del sur de la ciudad para que preparen con anticipación sus medidas de almacenamiento, a la vez que se reitera la recomendación de brindar mantenimiento y limpieza a tinacos, cisternas o cualquier otro recipiente que permita el resguardo del vital líquido.

Es importante señalar que, durante estas dos semanas de servicio sectorizado por horarios, se mantendrá una comunicación permanente con los usuarios mediante redes sociales y los medios informativos, con el fin de dar a conocer cualquier cambio de estrategia en el plan de atención, mismo que podría verse alterado por eventualidades tales como apagones o reparaciones en la infraestructura hidráulica…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios

